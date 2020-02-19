Подростки в Липецке стали чаще угонять машины и воровать

В эту среду, 19 февраля, в мэрии Липецка состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По данным пресс-службы городской администрации, за минувших год в областном центре снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 2019 году в города расследовали 2 639 преступлений, 177 из которых – дело рук ребят до 18 лет. Кстати, на 20% снизилось количество «тяжких» преступлений в структуре подростковых правонарушений. Но на 80% стало больше угонов и на 15% - краж.

Ведется профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В прошлом году для юных липчан из группы риска разработали индивидуальные программы по реабилитации и адаптации. Подросткам оказывают психологическую помощь, помогают с организацией досуга и трудоустройства. Общественники вовлекают ребят в волонтерские движения и организации. Такие меры дали свои плоды. С профилактического учета сняли каждого третьего подростка.

О своей работе за 2019 год рассказали и представители управления опеки и попечительства. Так, в прошлом году сиротами и без попечения родителей остались 82 несовершеннолетних. Причины следующие: в 39% случаев – ограничение в правах, в 29,2% - смерть родителей. В семьи удалось устроить 71 ребенка, а в специализированные организации – 11 человек.

В целом, отмечается снижение числа детей, оставшихся без родителей. Становится меньше ребят, воспитывающихся в детских домах и интернатах. Больше липчан желают стать опекунами и усыновителями.