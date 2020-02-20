В Липецке на проспекте Победы заменят около 600 метров труб

Через несколько дней в Липецке перекроют часть проспекта Победы. Большинство автобусов пустят по улице Папина. Водителей просят выбирать другие пути объезда - улицу Механизаторов, Индустриальную, 50 лет НЛМК.

Как сообщили в пресс-служб Липецкого филиала ПАО "Квадра", в рамках реконструкции заменят 587 метров теплосетей. Ветхие трубы уберут, а на их место проложат новые, с повышенным сроком службы. На эти работы уйдет 59 млн рублей. Кстати, во время работ отключать воду в домах не планируют.

Теплосети начнут менять в марте. Энергетики заменят сразу 5 участков. Более 400 метров труб проложат заново.

Напомним, что на магистрали обновят десятки километров сетей, несколько тысяч метров асфальта и бордюров. С проспекта уже убрали около 500 метров ограждения. В субботу начнут демонтировать опоры, знаки и светофоры. На улице Папина поставят 9 временных остановочных павильонов. Скоро рабочие приступят к обустройству посадочных площадок. Кстати, у площадь "Памятник танкистам" планируют поставить умные светофоры, которые будут регулировать движение в зависимости от загруженности дороги.