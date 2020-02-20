Президентская академия в липецке отметила международный день родного языка

В 2019 году Россия отпраздновала 220 годовщину со дня рождения великого русского поэта, создателя современного русского литературного языка. Студенты группы У-19-1, а также их старшие товарищи Маргарита Щедухина и Алексей Ханыкин под руководством профессора кафедры ГиЕД Ольги Усачевой подготовили литературно-музыкальную композицию, эпиграфом к которой стали знаменитые строки Федора Тютчева: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!»

…Под звуки вальса Г. Свиридова из сюиты к экранизации повести Пушкина «Метель» на сцену один за другим выходят студенты, рассказывающие о липецкой прародине поэта, читающие строки из его произведений. Кто они, те самые «могучие предки», о которых с интересом и уважением писал Пушкин: «Люблю встречать их имена в двух-трех строках Карамзина»? Какой была судьба «московской бабушки» Марии Алексеевны Пушкиной-Ганнибал – той, которая на самом деле была уроженкой села Коренёвщина, что под Липецком? Многие страницы из истории липецкой родословной поэта еще ждут своего заполнения при помощи этнографов и краеведов.

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Затем присутствовавших познакомили с яркими эпизодами лицейского периода жизни Пушкина. Третья же часть композиции была посвящена его любовной лирике. И, конечно, на протяжении всей встречи звучали стихи Пушкина и строки из его записок.

В продолжение заседания была проведена небольшая викторина, рассчитанная на музыкальную эрудицию первокурсников.

А закончилось заседание награждением студентов, достигших максимально высоких результатов в освоении дисциплины «Русский язык и культура речи». Ольга Усачёва подчеркнула значимость таких встреч для студентов: «Современный управленец должен уважительно и грамотно обращаться с родным языком. Объяснить это важно ещё в стенах академии. Липецкому филиалу РАНХиГС в 2020 году 20 лет. В 2019 году мы отмечали 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина. В этой магии цифр есть какой-то добрый знак, поэтому нам особенно дорого творческое наследие поэта, через которое мы прививаем любовь к русскому языку. Ведь грамотная речь специалиста – признак ясности мысли».

Автор фото

Маргарита Яблоновская