Как рыбку съесть и …

Если вы думаете: «я закон не нарушаю. Не браконьерствую, рыбу ловлю в разрешённый период и только разрешёнными методами, поэтому мне штраф не грозит», то это только потому, что вы не ознакомились с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2020 года. Новый закон четко регламентировал время лова и главное количество пойманной рыбы в сутки на одного рыбака - 5 кг. Также в новом законе установлены штрафные санкции, если будет выловлена особь большего размера или превышен суточный вес. Следовательно, кроме стандартного набора рыбака: удочка, наживка и прочие милые сердцу рыбака приспособления, по новому закону также необходимо иметь измерительные приборы. Однако, остается вопрос в поверке данных измерительных приборов. Ведь вполне возможна ситуация, когда ваши весы показали 5 кг, а весы рыбинспектора 5кг 300г. Чьи весы победят? Пока вопрос открытый и далеко не единственный. Предположим, рыбак в праздники и выходные проводит на рыбалке несколько дней и каждый день радуется богатому улову. Закон предусматривает суммирование суточных норм, но как доказать, что эти 12 кг пойманы за 3 дня, а не за сутки? Завести журнал учёта вылова рыбы для рыбинспектора?

В общем, пока мы получим разъяснения по всем юридическим нюансам, нам остаётся запастись весами, рулеткой и уповать на здравый смысл рыбных инспекторов, таких же любителей тихонько посидеть с удочкой в свой законный выходной.

ВАДИМ Егоров,

доцент кафедры «Теория и история государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС

фото ЮЛИЯ Клюева