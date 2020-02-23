В День защитника Отечества липчане почтили память погибших героев

В этот день, 23 февраля, всех мужчин страны поздравляют с Днем защитника Отечества. В Липецке с самого утра стартовали мероприятия в честь праздника. Так, на площади Героев состоялся традиционный митинг, посвященный этой дате. В нем участвовали липчане, а также руководители города и области. Они возложили цветы к Вечному огню. Память погибших героев почтили минутой молчания.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов обратился к присутствующим. Он отметил, что долг каждого человека - чтить память тех, кто встал на защиту Родины, а также воспитывать достойное молодое поколение.

Мэр города Евгения Уваркина поздравила, прежде всего, ветеранов, военных, силовиков. А также всех мужчин - смелых, сильных, с которыми как за каменной стеной. Пожелала им силы духа и неисчерпаемой энергии.

- А мы, женщины, по-прежнему, будем вашим светом и вашим вдохновением! - закончила глава областного центра.