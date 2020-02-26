Липецкая школа «Металлург» может получить статус Центра РФС

Местный «Металлург», который ни разу в истории не выступал на уровне премьер-лиги, бьется за путевку в ФНЛ. Команда под руководством Сергея Машнина отстает всего на два балла от брянского «Динамо» в борьбе за первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России. А в середине февраля в Липецк приехала большая комиссия от главного футбольного органа России – РФС. Как сообщает проект BetON, в задачу комиссии входило изучения инфраструктуры города и региона на предмет присвоения школе липецкого «Металлурга» статуса Центра региональной подготовки футболистов.

Эксперты отмечают, что это очень высокий статус, который говорит о том, что РФС видит большой потенциал в регионе. Тренировочный центр РФС поможет Липецку как финансированием, так и кадрами и профессиональным опытом. Как отмечают члены комиссии, если школа «Металлурга» получит статус Центра подготовки РФС, липецким детям, которые хотят играть в футбол, не нужно будет ездить в соседние города или в Москву для того, чтобы пробовать свои силы в Академиях крупных футбольных клубов. У юных футболистов появится возможность получать не менее качественное футбольное образование в родном городе.

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Интересно, что в России есть лишь четыре Центра подготовки футболистов РФС. Три из них находятся в городах, клубы которых выступают в премьер-лиге. Это Тамбов, Ростов-на-Дону и Краснодар. Четвертый город – Ижевск, а Липецк может стать пятым.

Для осмотра инфраструктуры в составе комиссии прибыл Алесей Щиголев. Эксперты отмечают его, как очень талантливого селекционера и сильного руководителя. Он несколько лет возглавлял Академию столичного «Локомотива», а теперь работает в отделе по подготовке талантливых футболистов РФС. Щиголев заявил журналистам, что тренировочный процесс во всех Центрах РФС строится по единой системе, которая опирается на методические рекомендации РФС. Но самое главное, по его словам, что все ведущие игроки Центров находятся под пристальным вниманием тренеров юношеских сборных России. Поэтому путевка из Липецка в большой футбол может стать более реальной, чем раньше.

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На территории липецкого стадиона «Металлург» комиссия РФС провела встречу с представителями школы «Металлург» и руководством клуба. Члены комиссии рассказали СМИ о своих впечатлениях от осмотра стадиона, а также других футбольных объектов города. Комиссия РФС побывала на базе «Металлурга», осмотрела стадионы «Горняк» и «Сокол», а также новое футбольное поле в Военном городке. Щиголев заявил, что по футбольной инфраструктуре Липецкий регион уже опережает на несколько позиций многие соседние.

Интересно, что одним из членов комиссии был инструктор-методист РФС Владислав Кожемякин. Это довольно примечательный человек для липецкого футбола, ведь в 2004 году Кожемякин в качестве форварда выступал за «Металлург» в первом дивизионе и забил четыре мяча. Не исключено, что Кожемякин сможет помочь РФС в создании Центра подготовки, однако решение об этом РФС примет чуть позже.

Фото предоставлены пресс-службой ФК «Металлург».