2020-02-27T10:38:52+03:00
Общество

В Липецке прошел всероссийский форум по проблемам подготовки кадров

НЛМК стал организатором в Липецке всероссийской конференции по проблемам подготовки кадров
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Представители более 30 ведущих компаний, органов власти и объединений работодателей обсудили новые практики взаимодействия бизнеса и учебных заведений, развития внутрикорпоративного обучения и создания системы независимой оценки квалификаций персонала.

Специалисты НЛМК поделились с коллегами опытом по адаптации образовательных программ в базовых учебных заведениях комбината под потребности реального производства. Гостям рассказали о профориентационных программах предприятия для липецких школьников и студентов, о разнообразных формах партнерства комбината с учебными заведениями региона. Участники форума также познакомились с опытом развития наставничества и с уникальной моделью корпоративного университета Группы НЛМК.

Гости конференции побывали с экскурсией в основных цехах комбината, посетили экологический парк «Лебединое озеро», базовое учебное заведение НЛМК - Липецкий политехнический техникум и профориентационный центр - детский технопарк «Кванториум».

Форум организован совместно с корпорацией «Чермет». В его работе приняли участие более 120 человек.

Сергей1 АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
«Ростелеком» в год 75-летия Великой Победы, с 1 мая 2020 года отменит на постоянной основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать
Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»
В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя
В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»
На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»
Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро
В Липецке вынесли приговор автоподставщикам с битым БМВ, за попытку обмануть страховую
Для борьбы с паводком в Липецке подготовили 314 человек и 80 единиц техники
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Липчанин предложил автоинспектору взятку, чтобы сэкономить 300 рублей
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Пьяный житель Тамбова угнал и разбил машину такси в Липецке
Липчанин получил условный срок за мошенничество с субсидиями в особо крупном размере
В Липецке проверяющие заказали ночью алкоголь онлайн и задержали продавца
Под Липецком легковушка едва не впечаталась в прицеп грузовика, который вынесло на встречку
Автобусы, движущиеся через мост в районе Новой Жизни, вернулись к старому расписанию
Под Липецком перевернулась Газель, а в Ельце "сложилась" автоцистерна
Москвич промотал все деньги с банковской карты, которую потеряла липчанка
«Открытие» в 3 раза увеличил выдачи кредитов
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Эпидемия гриппа и ОРВИ среди школьников в Липецке и области отступила
В Липецке на новые аттракционы и пропускную систему для Нижнего парка хотят потратить 63,5 млн рублей
Полицейская погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой
В Липецке иномарка провалилась в траншею: водитель сбежал
В Липецке закупают транспортировочные боксы и противочумные комплекты для борьбы с коронавирусом
Липчане пожаловались, что из-за перекрытия проспекта Победы во дворах не вывозят мусор