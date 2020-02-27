Липецкэнерго в 2020 году отремонтирует пять тысяч уличных светильников в Ельце

В 2020 году энергетики в рамках энергосервисного договора с администрации городского округа города Ельца обеспечат управление и круглосуточное обслуживание объектов наружного освещения и выполнят ремонт и замену пяти тысяч уличных светильников.

Благодаря автоматизированной системе управления наружным освещением специалисты Липецкэнерго в онлайн-режиме будут следить за состоянием воздушных линий и в случае возникновения неисправностей оперативно направлять ремонтные бригады для устранения технологических нарушений. Кроме того, для обеспечения надежного и качественного освещения города они проведут работы по расчистке ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

- Работы по ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения направлены на повышение комфорта и безопасности жителей Липецкой области. Благодаря применению современных энергосберегающих светильников, органы местного самоуправления смогут сократить затраты на оплату электроэнергии», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Работы по приведению в надлежащее состояние объектов уличного освещения в муниципалитетах региона проводятся специалистами Липецкэнерго регулярно. В 2019 году предприятие заключило и выполнило 57 договоров по модернизации уличного освещения 11 районов Липецкой области, в рамках которых порядка трех тысяч устаревших уличных светильников были заменены на светодиодные.

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Фото Липецкэнерго