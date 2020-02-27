В Липецке на проспекте Победы рабочие срезали почти 8 тыс. кв.м. асфальта

В этот четверг, 27 февраля, мэр Липецка Евгения Уваркина проинспектировала работы, которые стартовали на проспекте Победы. Напомним, участок дороги от площади Победы до остановки "Памятник Чернобыльцам" перекрыли в минувшие выходные. Реконструкция в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продлится до конца года.

На магистрали продолжаются работы по демонтажу. Специалисты убрали около 60 опор из 120. Сняли почти 60% линий электропередач. Разобрали почти все светофоры. Предполагается, что все провода уйдут под землю - их уложат в полимерные кабель-каналы. Вдоль дороги поставят современные энергосберегающие фонари. Рабочие уже срезали около 8 тыс. кв.м. старого асфальта. Кстати, основные работы будут проводиться параллельно с ремонтом сетей. Ресурсоснабжающие организации войдут на участок в ближайшее время.

Ход работ на проспекте Победы проинспектировала глава ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Собравшиеся обсудили вопрос, касающийся озеленения проспекта. Согласно проекту, большую часть деревьев снесут. Но постараются максимально сохранить. Их отправят на передержку в питомник, чтобы после реконструкции вернуть. По мнению главы города, нужно подойти к озеленению проспекта со всей ответственностью. Чтобы растения успешно переносили сложные условия произрастания, а также давали максимальное количество кислорода.

Далее участники отправились на улице Папина - дублер перекрытой магистрали. Они проверили удобство временных остановок, оценили работу пассажирского транспорта и загруженность улицы. Напомним, что липчане продолжают активно жаловаться на отсутствие остановочных павильонов на Папина. По словам Уваркиной, администрация и департамент транспорта открыты для конструктивных предложений.

Ход работ на проспекте Победы проинспектировала глава ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

По вопросам относително организации дорожного движения липчане могут обратиться по телефону 23-93-36 или написать на почту dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По вопросам, связанным с движением автобусов на время перекрытия - в инстаграм @deptrans48.