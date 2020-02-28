«Наше агропредприятие может обходиться без кредитов»

«Ноу-Тилл» и очесывающие жатки

На полях одного из самых успешных хозяйств Липецкой области уже 4-й год в землю не вгрызаются почвообрабатывающие агрегаты. На 100% площадей здесь используется современная технология «Ноу-Тилл», при которой земля не вспахивается, а укрывается мульчей (остатками растительных культур). Это сложная технологическая модель, требующая высокой квалификации и специальной техники. В числе основных принципов «Ноу-Тилл» - прямой посев, отсутствие предварительной подготовки почвы, на поверхности которой сохраняются и накапливаются растительные остатки, правильный севооборот.

Как пояснил руководитель хозяйства Сергей Дьяченков, при такой технологии защитного органического земледелия, солома остается на корню, а потом высеваются сидеральные культуры, идущие в зиму. В результате верхний слой почвы не пересыхает, почва оживает, запускаются естественные процессы. При такой обработке почвы на поле используется из техники только сеялка, опрыскиватель, разбрасыватель удобрений и комбайн.

В хозяйстве с успехом применяют и новую «хорошо забытую старую» технологию уборки с помощью очесывающих жаток, которые срезают не солому, а одни колоски. Благодаря такой технологии уборки, на выходе практически чистое зерно без подработки, сокращаются сроки жатвы, можно убирать зерно с влажностью 18-20%, идет экономия ресурсов.

Какова отдача от применения современных технологий, ситуация с кадрами? В чем особенности «стиля работы», что позволяет хозяйству крепко стоять на ногах? Об этом в беседе с генеральным директором ООО «Лебедянское» Сергеем Дьяченковым.

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В расчете на свои силы

- Сергей Васильевич, в чем для вас плюсы при использовании таких технологий?

- Кто-то пытается их использовать, кто и отказался, а мы им следуем и будем применять впредь – экономятся ГСМ, запчасти. Основной износ техники происходит на энергозатратных работах (вспашка, дискование, культивация) - у нас этого нет. Мы уже 5 лет не обновляли тракторно-комбайновый парк – в этом нет необходимости, равно как и привлечение для работы комбайнов со стороны. Если раньше использовали более 2 тысяч тонн горючего, то в минувшем году взяли всего 1030 тонн. Расход топлива на гектар по прошлому году у нас составил 42 литра, в этом году будет 38, собираемся дойти до 30 литров. И это при том, что урожаи стабильно хорошие.

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- И какие показатели?

- По итогам года урожай озимой пшеницы составил 44 центнера с гектара, яровой- 50, ячменя – 45, льна – 2 тонны. Отличный результат у подсолнечника – 33, рапса - почти 21 центнера с гектара. По вопросам реализации предпочитаем работать напрямую с крупными компаниями – как у себя в регионе, так и за его пределами.

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- А какова структура посевов?

- Из 24 тысяч гектаров в этом году будет 48% площадей под зерновые и 52% - под технические культуры. В этом году увеличили посевы под лен до 1800 гектаров, а когда-то начинали с 60. Это уникальная агрокультура, в нашем районе ею занимаемся только мы. Рентабельность по этой культуре (выращиваем масличный лен) составляет 80%. Если ранее были проблемы по его уборке с применением простых жаток, то сейчас проблем нет. Очесывающие жатки собирают одни коробочки, а оставшаяся на поле солома очень хороший предшественник под озимые.

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- Рассчитываете ли на господдержку, ведь рисков у аграриев немало?

- Рассчитываем, прежде всего, на свои силы. У нашего предприятия стабильное финансовое положение, в прошлом году получили 342 миллиона рублей прибыли, так что можем позволить себе обходиться без кредитных ресурсов. Тем не менее, не отказываемся от выгодных предложений со стороны государства - берем кредиты под льготные, но не рыночные проценты.

«Кто стремится работать – живет хорошо»

- На селе молодых нелегко удержать, какая у вас ситуация с кадрами?

- Из 168 работающих в хозяйстве, у 70 человек возраст свыше 50 лет. В прошлом году коллектив пополнился тремя молодыми механизаторами, думаю, что еще лет 10 кадровый вопрос у нас не будет остро стоять. Проблема омоложения кадров на селе – тема общая, и ее надо решать комплексно. Со своей стороны, мы стараемся создать для людей достойные условия для работы. Работники обеспечены спецодеждой, средствами защиты плюс летом двухразовое питание. Сегодня средняя зарплата по году у механизаторов составляет 62 тысячи рублей, есть и такие, у кого она приближается к 100 тысячам. Люди держатся за свое рабочее место, у нас конкурс по приему на работу. Тем не менее, уже 2 года не можем найти стоящего агронома – специалистов трудно заманить на село даже хорошей зарплатой и жильем. Но надо всегда быть оптимистом, и мы уверены, что в этом плане ситуация выправится.

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- Понятие социальной ответственности бизнеса, для вашего агропредприятия, насколько знаю, не просто слова…

- На территории хозяйства 28 населенных пунктов, и мы, безусловно, помогаем по мере сил – детсадам, школам, храмам, спонсируем футбольную команду. В прошлом году жителям села Шовское помогли с очисткой пруда, проведя трудоемкую работу, и таких примеров немало, подсчет не ведем. На помощь всегда отзывчивы, ведь это наша малая родина, здесь живут наши люди, и делать добрые дела для нас в порядке вещей.

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- Эффективность работы агропредприятия- это не только технологии, супертехника, но и умение работать с людьми, знание специфики сельского уклада, да и время вносит коррективы… Каков он, ваш «стиль работы»?

- Помню времена, когда в лесополосу сваливались удобрения, которые привозили по разнарядке. А сейчас все учтено, каждая гранула на учете, и трактор нынче порядка 15 миллионов рублей стоит. Мы ушли от социализма, правда, и к капитализму не пришли (с улыбкой замечает Дьяченков – авт.). Я человек «старой закалки», и у нас сложился свой устоявшийся ритм. Ежедневно планерки с 7 часов (а летом с 6 утра), ставим задачи на день и контролируем их выполнение. Каждое утро на моем столе отчет – кто, что сделал, каков расход горючего, какая выработка. В режиме онлайн (Сергей Васильевич кивает на монитор – авт.) вижу, что происходит в разных уголках хозяйства. Я требую от специалистов, а они – от подчиненных. При необходимости проверю сам, подскажу, могу подправить (но никогда не унижу) специалиста. И такая вертикаль, как показало время, работает, идет на пользу. У нас хорошая дисциплина, тема пьянки на рабочем месте давно канула в лету, людей на работу развозят комфортабельные автобусы. За годы деятельности сложился крепкий коллектив, каждый знает свое дело, и люди ценят стабильность, трудятся на совесть.

Нынешние времена не самые простые (впрочем, когда было легко), но в целом жизнь стала лучше, интересней. Кто стремится работать – тот живет хорошо. Важен настрой на созидание, осознание того, что твой труд приносит пользу – и тебе, и людям.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива предприятия.