2020-03-02T10:56:53+03:00
Общество

НЛМК организовал в Липецке тренинг для волонтеров

В Липецке прошел волонтерский акселератор «Волна»
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Это обучающий семинар, на котором сотрудники НЛМК повысили свои знания и навыки в области добровольчества и разработали идеи для новых социальных инициатив.

Образовательный проект для сотрудников Группы НЛМК включает несколько обучающих модулей по волонтерству, социальному лидерству и управлению проектами. В течение двух дней его участники получали навыки работы с командами добровольцев, погружались в темы экологии, учились помогать различным социальным группам, а также предупреждать эмоциональное выгорание. Интерактивные лекции, мастер-классы, тренинги проводили ведущие эксперты в области корпоративного волонтерства и организации добровольческих команд.

Сессия тренингов для волонтеров в Липецке стала первой в цикле образовательного проекта. В марте-апреле к нему присоединятся сотрудники компаний Группы НЛМК в Старом Осколе, Заринске и Екатеринбурге. Обучение продолжится в виде вебинаров и консультаций с экспертами.

Развитие волонтерского движения имеет особое значение для имиджа региона. Успешные проекты добровольцев способствуют решению актуальных социальных задач, позволяют участникам развивать личностные и профессиональные компетенции, объединяют разные поколения.

Со старта на липецкой площадке НЛМК волонтерской программы в ней уже приняли участие около 400 человек. В прошлом году волонтеры комбината провели в Липецке более 40 различных акций, в том числе по поддержке ветеранов и инвалидов, уборке и благоустройству городских территорий, организации культурно-просветительских и спортивных мероприятий. В них участвовало около 1,5 тыс. липчан. Все добровольцы НЛМК смогут подать заявку на участие в корпоративном конкурсе и получить поддержку для своих волонтерских проектов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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