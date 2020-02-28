2020-02-28T10:56:22+03:00
Экономика

"Россети" призывают власти на местах активнее передавать компании бесхозяйные энергообъекты

В 2019 году филиал «Россети Центр Липецкэнерго» выявил и принял на обслуживание 51 бесхозяйный электросетевой объект
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Это порядка 30 км линий электропередачи разного уровня напряжения и 9 трансформаторных подстанций общей мощностью свыше 1,7 МВА.

Работа проводится в рамках дорожной карты по развитию и консолидации электросетевого хозяйства Липецкой области, разработанной и подписанной между ПАО «МРСК Центра» и Управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

Всего с 2007 года сотрудниками липецкого филиала «Россети Центр» выявлено и поставлено на баланс свыше 1800 бесхозяйных энергообъектов. Основная часть «бесхоза» - это воздушные и кабельные линии 0,4 кВ. Кроме того, на обслуживание Липецкэнерго за указанный период было принято 372 трансформаторные подстанции суммарной мощностью порядка 33 МВА.

- Перед филиалом «Липецкэнерго» стоит задача обеспечить безопасное, надежное и качественное электроснабжение всех потребителей нашей области даже в самых небольших населенных пунктах, поэтому консолидация электросетевого хозяйства - одно из важных направлений нашей деятельности, — подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Константин Драчук.

Напомним, что проблема содержания «брошенных» энергообъектов возникает по причине прекращения деятельности предприятий. Оставшиеся без собственников энергообъекты продолжают функционировать, а электросетевые компании не имеют юридического права осуществлять их ремонт и обслуживание.

Ранее глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании.

Реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В 2019 году Липецкэнерго взыскало с должников 115 млн рублей за поставленную электроэнергию
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги проведённой в 2019 году работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в части претензионно-исковой деятельности
Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны
В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе
Липецкие энергетики с начала года провели 198 специализированных рейда по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии.
Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» за 11 месяцев 2019 года составили 214 актов бездоговорного и 970 актов безучетного потребления электроэнергии
Новости 24
Липецкие автоинспекторы под видом пассажиров тайно следят за водителями автобусов
Липчанин в Ленинградской области проломил голову гражданину Таджикистана
В центре Липецка дали свет: энергетики нашли причину аварии на линии
Вице-мэр Липецка, отвечающий за дороги и транспорт, ушел в отставку
Липецкие парламентарии запретили аналоги снюсов, избрали бизнес-омбудсмена и скорректировали бюджет региона
В центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сети
В Липецке организация выплатила долг в 3,5 млн рублей после ареста 26 машин
В Липецке больше недели ищут мужчину с татуировкой на руке
Взрослая липчанка вымогала деньги у 18-летней девушки, грозя опозорить жертву
Спецслужбы Липецка, во главе с ФСБ, отработали вооруженное нападение на администрацию
Под Липецком перевернулась женщина на «девятке»
Депутаты запретили продавать снюсы несовершеннолетним в Липецке и области
В Липецке мужчина упал с 5 этажа на козырек подъезда
К 8 марта в Липецке будут продавать фиолетовые тюльпаны
19-летняя мошенница под видом соцработника оставила пенсионерку без сбережений
Липчанину добавили год к тюремному сроку за нападение на надзирателя колонии
Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать
Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»
В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя
В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»
На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»
Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро