"Россети" призывают власти на местах активнее передавать компании бесхозяйные энергообъекты

Это порядка 30 км линий электропередачи разного уровня напряжения и 9 трансформаторных подстанций общей мощностью свыше 1,7 МВА.

Работа проводится в рамках дорожной карты по развитию и консолидации электросетевого хозяйства Липецкой области, разработанной и подписанной между ПАО «МРСК Центра» и Управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

Всего с 2007 года сотрудниками липецкого филиала «Россети Центр» выявлено и поставлено на баланс свыше 1800 бесхозяйных энергообъектов. Основная часть «бесхоза» - это воздушные и кабельные линии 0,4 кВ. Кроме того, на обслуживание Липецкэнерго за указанный период было принято 372 трансформаторные подстанции суммарной мощностью порядка 33 МВА.

- Перед филиалом «Липецкэнерго» стоит задача обеспечить безопасное, надежное и качественное электроснабжение всех потребителей нашей области даже в самых небольших населенных пунктах, поэтому консолидация электросетевого хозяйства - одно из важных направлений нашей деятельности, — подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Константин Драчук.

Напомним, что проблема содержания «брошенных» энергообъектов возникает по причине прекращения деятельности предприятий. Оставшиеся без собственников энергообъекты продолжают функционировать, а электросетевые компании не имеют юридического права осуществлять их ремонт и обслуживание.

Ранее глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании.

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Фото Липецкэнерго