2020-02-28T13:13:26+03:00
Общество

Липецкие парламентарии запретили аналоги снюсов, избрали бизнес-омбудсмена и скорректировали бюджет региона

Значительные бюджетные средства выделены на школы, больницы и новые дороги
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На очередной 33-й сессии облсовета были внесены поправки в бюджет области на период 2020 – 2022 годов. Доходы региональной казны увеличатся на 2 млрд 162 млн рублей – за счет дополнительных поступлений акцизов на топливо и трансфертов из федерального бюджета.

Дополнительные средства - дорожникам и медикам

-Жизнь диктует свои условия, к которым мы должны прислушиваться, сегодня необходимо решать проблему загруженности дорог. Большая часть средств, которые мы распределили, направлена на увеличение Дорожного фонда, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Более полумиллиарда рублей выделено на продолжение строительства мостовых переходов в Ельце и поселке Новая жизнь. А на 2-ю очередь Восточного обхода Липецка поступило около 730 млн рублей. Будет сформирован и Резервный фонд (за счет остатков бюджета области с прошлого года), он составит 250 млн рублей.

На строительство больниц и поликлиник также предусмотрены значительные суммы. Они будут израсходованы на возведение нового операционного блока онкодиспансера в Липецке (свыше 70 млн руб), реконструкцию перинатального центра и строительство офисов врачей общей практики. На закупку лекарств для льготников дополнительно направлено 40 млн рублей, а на профилактику распространения коронавирусной инфекции в регионе предусмотрено 13 млн рублей.

а также для сферы ЖКХ, культуры и спорта

Дополнительные бюджетные средства пойдут и на завершение строительства, возведение новых объектов. В их числе школа по улице 50 лет НЛМК, новый бассейн в Липецке, лыжероллерная трасса ФСК «Задонск», новые сельские ДК. На переселение граждан из аварийного жилья и капремонт домов будет направлено около 650 млн рублей.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены средства на реконструкцию воинских захоронений, единовременные денежные выплаты ветеранам войны. Всего на мероприятия к 75-летию Великой Победы в бюджете области предусмотрено свыше 83 млн рублей.

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Выбран бизнес-омбудсмен, Общественная палата обновится

Народные избранники тайным голосованием выбрали 16 кандидатов в члены Общественной палаты, фактически сформировав треть ее структуры. Всего же в новый состав войдут 48 человек.

- Кроме избранных сегодня кандидатов от областного Совета еще 16 человек рекомендует глава региона и 16 человек от местных некоммерческих организаций выберет сама Общественная палата, - подчеркнул спикер регионального парламента Павел Путилин.

На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ходе голосования депутаты облсовета большинством голосов одобрили кандидатуру единственного претендента - 55-летнего Александра Бабанова. Его кандидатура будет направлена на согласование Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Аналоги снюсов – вне закона

Парламентарии установили запрет на распространение среди несовершеннолетних бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина. Также запрещено и вовлечение детей и подростков в ее употребление. Документ в качестве законодательной инициативы в региональный парламент внес его председатель Павел Путилин. Он поблагодарил все парламентские фракции за активную работу над новым законом

- У нас есть опыт борьбы со спайсами и на территории Липецкой области, и на федеральном уровне. Но сегодня появляются все новые и новые вещества, которые опасны для жизни и здоровья не только детей, но и взрослых. Мы обязаны своевременно реагировать на эти вызовы, поэтому и был разработан закон, - отметил автор законопроекта, спикер облсовета Павел Путилин.

При принятии нового закона депутаты были единодушны.

В ходе сессии народные избранники также внесли поправки в региональный закон, касающийся отлова и содержания безнадзорных животных.

Владимир Кулик. Фото пресс-службы облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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