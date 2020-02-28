В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» переизбрали профсоюзного лидера

В ней приняли участие председатель первичной профсоюзной организации «Россети Центр» Виктор Аблёзгов, руководитель Липецкой областной общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Василий Кобляков, представители молодёжного и ветеранского Советов, районов электрических сетей и исполнительного аппарата филиала.

Участники конференции заслушали отчет о работе профсоюза и определили приоритеты работы на будущий год. Главным вопросом, из вынесенных на голосование, стали выборы лидера профсоюзной организации филиала. Единогласным решением председателем ППО на следующие пять лет была переизбрана Татьяна Буракова.

На встрече была отмечена качественная работа профсоюза филиала по защите трудовых прав и профессиональных интересов сотрудников, организации контроля за соблюдением законодательства, улучшением материального положения и укреплением здоровья специалистов компании.

На сегодняшний день членами профсоюзной организации филиала «Липецкэнерго» являются порядка 71% сотрудников. Основным направлением ее работы является контроль за исполнением коллективного договора, положения которого призваны обеспечивать соблюдение норм охраны труда, а также способствовать созданию комфортных условий работы для сотрудников Липецкэнерго.

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Фото Липецкэнерго