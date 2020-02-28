Подготовка ко второму этапу реформы ОСАГО стартует в марте

Госдума планирует рассмотреть новые депутатские поправки в закон об ОСАГО в первом чтении в марте этого года, профильный комитет по финансовому рынку рассчитывает обсудить документ в ближайшее время. Глава комитета и один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков сообщил коллегам, что комиссия правительства по законопроектной деятельности недавно предоставила в Госдуму положительное заключение на поправки в ОСАГО. Именно этого заключения депутаты ожидали, чтобы продолжить обсуждения.

В прошлом году обширный законопроект на ту же тему, подготовленный Минфином и одобренный правительством, пройдя первое чтение в Госдуме, “слетел” с рассмотрения во втором чтении в середине октября из-за обострившейся критики вокруг его положений. Эксперты посчитали, что последствия введения революционных поправок влияют на повышение тарифов и выступили за отказ от самых радикальных из числа предложенных. В результате появился новый усеченный депутатский вариант поправок в закон об ОСАГО, а в конце года состоялись очередные парламентские слушания в Госдуме по теме “автогражданки”. В свою очередь правительство отказалось от своего варианта поправок и согласилось ограничить число нововведений в сегменте ОСАГО, чтобы не допустить увеличения финансовой нагрузки на владельцев полисов.

В депутатский законопроект с изменениями в ОСАГО вошло предложение о праве страховщиков учитывать при определении цены полиса “автогражданки” наличие у водителя зафиксированных грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД). К таким, в частности, законодатели относят проезд на красный свет, превышение установленного скоростного режима на величину более 60 км в час, вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так, депутаты предлагают расширить право страховщиков “самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах тарифного коридора, установленного ЦБ”. Так говорится в пояснительной записке к законопроекту. И делать это страховщики будут “с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством”.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что "действующая система тарификации ОСАГО жестко ограничивает применение страховщиками тарифного коридора, что не позволяет им предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими". Таким образом, дополнительные полномочия автостраховщиков станут экономическим стимулом к корректному поведению на дорогах.

Кроме того, страховщикам новый законопроект обеспечит "возможность присутствия при самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизе" поврежденного автомобиля. Документ "устанавливает обязанность информирования потерпевшим страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы", отмечается в пояснительной записке.

Комментируя проект депутатских поправок в ОСАГО во время последних парламентских слушаний в декабре прошлого года, руководитель финансового комитета Госдумы (один из авторов законопроекта) Анатолий Аксаков уточнил: “Документом предложено при ценообразовании в ОСАГО разделить категории, отделив водителей, использующих транспортное средство в личных и бытовых целях, от водителей, работающих в качестве юридических лиц, использующих транспорт для целей бизнеса. В этом случае интенсивность использования автомобиля совершенно иная".

Депутатские поправки об ОСАГО предусматривают, что изменения в ОСАГО вступят в силу через 90 дней после принятия закона.

Эксперт рынка ОСАГО высказал предположение, что “норма о сроке вступления поправок в силу может измениться при обсуждении на этапе подготовки проекта ко второму чтению. Особой подготовки автостаховщикам не понадобится, вопрос в том, сколько времени на разработку нормативных изменений потребуется госструктурам и ведомствам”.

ЧТО УШЛО

Депутатские поправки в ОСАГО не включают ряд новаторских предложений в ОСАГО, которые первоначально выдвигало правительство. В частности, не вошла в структуру проекта нашумевшая поправка об увеличении выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших с 500 тыс. рублей до 2 млн. рублей. Также ушла поправка об отказе от коэффициента территории преимущественного использования автомобиля при расчете цены полиса ОСАГО, все здесь остается по-прежнему. Нет в депутатском законопроекте положения о расширении тарифного коридора в ОСАГО.

Выступая на последних парламентских слушаниях в Госдуме, руководитель финансового комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил, что от продолжения реформы ОСАГО никто не отказывается, но она будет осуществляться более сдержанными темпами.

Тогда же зампред ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что регулятор считает возможным позже вернуться к обсуждению темы расширения лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн. рублей. "Дискуссия не закрыта, ее предстоит провести", - сказал зампред ЦБ депутатам.

"Чего хочет потребитель в ОСАГО? Он хочет доступности, чтобы быстро и без очередей заключить договор. Он хочет справедливой цены услуги, быстрой и полноценной выплаты, - заявил Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме. - За последнее время ЦБ и Российский союз автостраховщиков (РСА) многое сделали для обеспечения доступности услуги ОСАГО. Не более 1,5% договоров заключается через систему принудительного перераспределения клиентов между страховщиками ОСАГО. С момента начала реформы индивидуализации тарифов в январе этого года средний уровень тарифов с учетом инфляции снизился на 7%", - продолжил он.

Зампред ЦБ добавил, что в первом полугодии 2019 года начался процесс снижения количества жалоб на страховщиков ОСАГО, тенденция сохраняется. За 9 месяцев снижение достигло 43%. "Соотношение доли полисов ОСАГО, владельцы которых направляют жалобы регулятору, к общему числу владельцев полисов - менее 1%", - привел данные он. Чистюхин заявил, что Банк России поддерживает изменения, предложенные депутатами, поскольку они позволяют продолжить реформирование ОСАГО и способствуют индивидуализации подходов в тарифной политике.

Первый этап реформы ОСАГО был проведен в начале прошлого года, по итогам 2019 года средняя премия по ОСАГО в стране снизилась на 5% (без учета инфляции), снижение затронуло 74 региона, в которых зарегистрировано более 95% всех автовладельцев.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

На первом этапе реформы тарифный коридор в "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж": вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента "бонус-малус".

Статистика регулятора за 9 месяцев прошлого года показывает, что объем премий по договорам ОСАГО за этот период снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 153,9 млрд. рублей. Выплаты по “автогражданке” при этом увеличились на 1,7% и достигли 103,1 млрд. рублей. Средняя страховая премия в январе-сентябре по ОСАГО составила 5,4 тыс. рублей. Одновременно средняя страховая выплата по ОСАГО выросла на 7,5% и достигла 63,8 тыс. рублей.

Следует иметь в виду, что приведенная статистика не отражает объем компенсационных выплат РСА за 9 месяцев 2019 года. Всего РСА за период произвел выплат по обязательствам покинувших рынок компаний на сумму более 9 млрд. рублей, это сопоставимо по величине с объемом всех компенсационных выплат, проведенных РСА за 2018 год.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, за последний год РСА обеспечил целый ряд преимуществ водителям. Осенью вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют оформлять небольшие ДТП без вызова представителей полиции на полную сумму имущественного возмещения в ОСАГО - в пределах 400 тыс. рублей во всех регионах РФ. До этого времени в объеме полного лимита европротокол действовал только в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. При этом оформление по европротоколу теперь возможно только для водителей, использующих специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное РСА при поддержке ЦБ. Оно обеспечивает некорректируемую информацию с места ДТП для страховщика, производящего выплаты. Напоминаю, что РСА пришлось приложить много усилий для того, чтобы обеспечить востребованный потребителями сервис. Оформить аварию по "европротоколу" можно, если в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, в ДТП не было пострадавших или погибших и не причинен ущерб третьим лицам.

В конце октября прошлого года вступило в силу еще одно законодательное нововведение по ОСАГО, которое также облегчает жизнь водителям. Бумажные полисы были по закону полностью приравнены к электронным, возить с собой бумажную распечатку ОСАГО водителям не требуется. Вступившими в силу положениями закона предусмотрено, что ”в случае заключения договора ОСАГО в электронной форме водителем по требованию сотрудников полиции и иных органов, уполномоченных осуществлять контроль за исполнением обязанности по заключению договора ОСАГО, может быть предъявлена не только копия полиса на бумажном носителе, но и полис в виде электронного документа”.

Фото предоставлено пресс-службой РСА