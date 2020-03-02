В Липецком филиале состоялось торжественное вручение дипломов магистров выпускников заочной формы обучения Президентской академии

С приветственным словом на торжественной церемонии выступила заместитель директора по УВР Светлана Леонидовна Подкутова. Она поздравила выпускников с успешным окончанием Президентской академии и пожелала им профессиональных и личных успехов.

Заместитель директора по науке Черняев Валерий Васильевич и заведующие кафедрами, вручая дипломы выпускникам, отметили особую важность карьерного роста и самореализации в профессиональной деятельности.

.

Праздничный концерт, подготовленный студентами очной формы обучения для новоиспечённых магистров, вызвал дружные аплодисменты и создал радостную атмосферу в зале.

Выпускники тепло поблагодарили профессорско-преподавательский состав и сотрудников филиала, пожелали талантливых студентов и отличных выпускников.

Фото Наталья Киреева