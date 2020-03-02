2020-03-02T12:08:26+03:00
Общество

В Липецком филиале РАНХиГС состоялся

День открытых дверей!
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В последний день зимы кто-то наслаждался вкусными сытными блинами, а кто-то уже задумался о выборе будущей профессии. 29 февраля 2020 года в Липецком филиале Президентской академии прошел День открытых дверей, который собрал старшеклассников, студентов выпускных курсов колледжей и их родителей. Будущие абитуриенты собрались, чтобы узнать самую актуальную информацию о поступлении.

С приветственным словом к гостям обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Подкутова. Она поблагодарила собравшихся за интерес, проявленный к Академии, и выразила надежду на то, что в будущем году сможет приветствовать многих сегодняшних школьников и выпускников колледжей уже в качестве ее студентов, а также рассказала об учебных программах и профессорско-преподавательском составе филиала: «Мы ждём умных и амбициозных ребят. В условиях жёсткой конкуренции весьма непросто найти своё место под солнцем, но качественное образование, которое вы получите в нашей академии, станет несомненным преимуществом. Научные, творческие, добровольческие кружки отлично дополнят сферу учебной деятельности и помогут реализовать все грани своего «я» и организовать свой нескучный досуг».

Абитуриенты, желающие получить образование в области юриспруденции, государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, познакомились с заведующими кафедрами вуза, ведущими преподавателями и с ответственным секретарем приемной комиссии. Отдельное внимание было уделено правилам приема 2020 года: количеству бюджетных мест, перечню вступительных испытаний, учету индивидуальных достижений, а также подготовительным курсам для школьников, целью которых является углубленная подготовка по конкурсным предметам и условиям участия в Открытых интеллектуальных конкурсах РАНХиГС.

Фото Наталья Киреева

ИСТОЧНИК KP.RU

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