Липецкэнерго запустило учебный курс по цифровизации для студентов-энергетиков

Его участниками станут десять лучших студентов кафедры Электропривода Липецкого государственного технического университета.

Учебный семестр, рассчитанный на 120 часов, состоит из теоретической и практической частей. Студенты прослушают спецкурс, подготовленный специалистами филиала Липецкэнерго, примут участие в практических занятиях по темам «Системы и сети», «Переходные процессы в системах электроснабжения» и «Электрические подстанции», после чего под руководством профессиональных энергетиков подготовят свои проекты по цифровизации отрасли. Защита курсовых работ пройдет в конце семестра в рамках круглых столов перед комиссией из числа педагогов ЛГТУ и сотрудников филиала «Липецкэнерго».

«Данный учебный курс является уникальным просветительским проектом и первым опытом целенаправленной подготовки кадров «от студенческой скамьи» с практическим погружением в реалии существующей энергетической системы региона. Благодаря такой форме взаимодействия с профильными вузами мы сможем не только привлечь талантливых студентов в отрасль, но и максимально эффективно подготовить их к будущей работе в филиале», - отметила начальник Управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр Липецкэнерг» Екатерина Мушникова.

Это не первый опыт обучения представителями «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» студентов профильных специальностей основам цифровизации. Осенью 2019 года компания организовала информационный курс лекций «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», в котором приняли участие более 1500 студентов из вузов 20 регионов ее присутствия.

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Фото Липецкэнерго