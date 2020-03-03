НЛМК повышает качество сырья для производства чугуна

НЛМК завершил реконструкцию систем дозирования и управления технологическим процессом на участке подготовки сырья для агломерационной машины №4. Проект повысит надежность оборудования и улучшит качество агломерата за счет высокой точности дозировки материалов, которые используют для его производства.

В ходе модернизации установили бункеры новой конструкции для размещения компонентов, из которых получают агломерат, усовершенствовали системы дозирования материалов. Современная система автоматизации технологического процесса обеспечивает высокую точность пропорций подаваемого сырья – теперь погрешность не превышает 0,25%.

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Инвестиции в проект по модернизации одной агломашины составили 143 млн рублей. Замену оборудования начали в 2019 году и проводили во время плановых остановок агрегата на ремонт. В конце марта внедрение аналогичных систем начнут для агломашины №3, а со следующего года - для агломашин №1 и №2.

«Проект реконструкции систем дозирования и управления технологическим процессом в агломерационном цехе будет реализован на всех четырех агломашинах. В результате мы обеспечим надежную работу оборудования, более качественный агломерат, что повысит эффективность доменной плавки и качество чугуна», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.