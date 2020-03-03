2020-03-03T16:15:43+03:00
Общество

НЛМК повышает качество сырья для производства чугуна

Реконструкция систем дозирования и управления техпроцессом будет реализована на всех четырех агломашинах
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

НЛМК завершил реконструкцию систем дозирования и управления технологическим процессом на участке подготовки сырья для агломерационной машины №4. Проект повысит надежность оборудования и улучшит качество агломерата за счет высокой точности дозировки материалов, которые используют для его производства.

В ходе модернизации установили бункеры новой конструкции для размещения компонентов, из которых получают агломерат, усовершенствовали системы дозирования материалов. Современная система автоматизации технологического процесса обеспечивает высокую точность пропорций подаваемого сырья – теперь погрешность не превышает 0,25%.

.

.

Инвестиции в проект по модернизации одной агломашины составили 143 млн рублей. Замену оборудования начали в 2019 году и проводили во время плановых остановок агрегата на ремонт. В конце марта внедрение аналогичных систем начнут для агломашины №3, а со следующего года - для агломашин №1 и №2.

«Проект реконструкции систем дозирования и управления технологическим процессом в агломерационном цехе будет реализован на всех четырех агломашинах. В результате мы обеспечим надежную работу оборудования, более качественный агломерат, что повысит эффективность доменной плавки и качество чугуна», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
Новости 24
В администрации Липецка перераспределили полномочия между заместителями мэра
В Липецке мошенник оставил школьника без телефона
Свет и воду отключат в Липецке в среду
На улице Космонавтов в Липецке просел новый асфальт
Осужденный под Липецком набил на теле свастику и символику «СС»
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Липецке торговец контрафактной незамерзайки пытался подкупить полицейского
Средняя зарплата за год в Липецкой области увеличилась до 34741 рубля
В Липецке депутаты горсовета покинули зал, отказываясь голосовать за изменения в Устав
В Липецке отменили масочный режим и другие ограничения по гриппу и ОРВИ
В двух школах Липецка детям дали испорченный йогурт
В Липецке мужчина напал на 9-летнюю школьницу в подъезде и пытался затащить в лифт
В одном из домов Липецка вспыхнула детская коляска
В Липецке вор обогатился на 45000 рублей, обокрав садовый домик
В Липецке в ДТП с БМВ и "Опелем" погиб мужчина