2020-03-03T11:35:36+03:00
Общество

Бывший советник губернатора стала вице-мэром Липецка

Галина Пономарева пришла на место Константина Власова
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецка новый заместительВ администрации Липецка новый заместительФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В мэрии Липецка новое кадровое назначение. Заместителем главы администрации стала Галина Пономарева. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Евгения Уваркина в этот вторник, 3 марта. Напомним, что на прошлой неделе ушел в отставку вице-мэр Константин Власов. На вакантную должность быстро нашлись желающие.

Как сообщили в пресс-службе администрации, Пономарева будет координировать работу территориальных округов, управлений внутренней политики, муниципальной службы и кадровой работы.

Галина Пономарева родилась в 1970 году в Воронеже. В 1993 году получила диплом по специальности "Учитель русского языка и литературы". В 1996 году окончила юридический факультет Московский институт защиты предпринимателя при Московском государственном университете путей сообщения. Кандидат юридических наук, доцент. Окончила курсы МВА - мастера делового администрирования.

Начала свою карьеру в железнодорожной сфере. С 2006 года работала замначальника Елецого отделения ЮВЖД по кадрам и социальным вопросам. После - начальником службы управления персоналом и социального развития в филиале "РЖД", а также начальником департамента управления персоналом.

Затем Галина Пономарева пришла в областную администрацию. Там она работала помощником губернатора. Замужем, есть сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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