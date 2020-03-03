Липчане предложили изменить меню школьных обедов и создать "Народный контроль"

На днях в Липецке прошла родительская конференция "Семья и школа: как найти взаимопонимание". На мероприятие пришли более 200 человек - родители, мэр города Евгения Уваркина, руководители департамента образования, представители прокуратуры, депутаты и общественники. Они обсудили острые вопросы, касающиеся системы образования.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на расходы на образование в областном центре тратится 5 миллиардов 677 миллионов рублей. Это 43% бюджета. Основная часть денег уходит на зарплату,повышение квалификации педагогов. А также на питание школьников и коммунальные услуги.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, выделенных средств недостаточно, чтобы удовлетворить все реальные потребности образовательных учреждений. Однако, этой суммы хватает на выполнение необходимых функций и социальных обязательств.

Собравшиеся обсудили школьное питание. Липчане предложили создать "народный контроль" за качеством обедов, а также изменить меню. Некоторые родители предложили полностью отказаться от кулеров в школе - с нового учебного года в школах появятся питьевые фонтанчики. Напомним, что как раз по данному вопросу разгорелся скандал в школе №21 областного центра. Родители первоклашек пожаловались на поборы и травлю детей.

Поговорили горожане и о безопасности детей. Липчане считают, что охранять учащихся должны профессионалы. Нужны единые стандарты для охранных служб. Напомним, что в этом году на охрану из казны Липецка выделили около 7 млн рублей. Остальное должны доплатить родители. Планируется, что с каждым годом доля софинансирования будет увеличиваться, а качество охранных услуг повышаться.

Еще один актуальный вопрос на сегодняшний день - поборы и добровольные пожертвования. Здесь уже выступили представители прокуратуры. Решено, что перечислять деньги школе родители могут только через банк на спецсчет учреждения, либо попечительского совета. Отчет, на что потратили финансы, обязателен.

Все предложения, прозвучавшие на встрече, войдут в Резолюцию. Ее проект разошлют по школам.