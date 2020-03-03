Победители фотоконкурса «Самые пушистые лапки»

Друзья, мы рады объявить победителей нашего очаровательного фотоконкурса «Самые пушистые лапки». А очаровательным он стал благодаря вам – нашим дорогим подписчикам и читателям, и, конечно же, вашим пушистым котам и кошечкам. Эти невероятно милые создания грели нам душу весь холодный февраль. Для нас они все прекрасны, без исключения – все 20 фото с милыми пушистиками, которые боролись за призы в нашем конкурсе. Но есть правила и, согласно количеству лайков, мы объявляем победителей:

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1 место - Екатерина Василенко (кот Элвис) – сертификат на 1500 на любые услуги или ветаптеку.

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2 место - Валентина Путинцева (кошечка Снежа) – бесплатная вакцинация.

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3 место - Елена Панова (кот Джони) – скидочная карта «Любимого клиента 10%».

Благодарим Центр ветеринарной хирургии «Такса» за предоставленные призы.

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Вручение призов осуществляется по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д.18 а, пом.4 (Центр ветеринарной хирургии «Такса»).

Получить приз можно в период с 3 по 31 марта 2020 г.

Лия МУРАДЬЯН.