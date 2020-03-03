Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, что представляет собой сервис «Юрист 24»?

- Европейская Юридическая Служба – одна из ведущих компаний по оказанию онлайн-услуг юридической профилактики по всем видам права. В рамках партнерства с «Открытием» сервис «Юрист 24» могут подключить клиенты банка и те, кто планирует ими стать, через сайт банка. Клиент выбирает тариф, производит оплату и получает сертификат на свой электронный адрес. Основным преимуществом сервиса при подключении через банк «Открытие» является стоимость тарифа - от 1800 рублей в год, которая ниже средней рыночной. Сервис работает круглосуточно, без выходных. Во все тарифы включены безлимитные устные консультации по любой отрасли права. «Юрист 24» помогает решить юридические вопросы по предпринимательской деятельности, государственной поддержки малого и среднего бизнеса, корректного оформления документов, взыскания убытков в досудебном порядке и прочие вопросы по всем отраслям права. Европейская Юридическая Служба оказывает услуги дистанционно 24/7. Клиент может получить помощь посредством телефона, приложения или Интернета.

- Тенденции прошлого года, какие прогнозы на 2020? - Какие новые предложения появились у банка по ипотеке? Какие предложения интересны сейчас жителям нашего региона?

- В банке «Открытие» вопреки основным тенденциям рынка, количество и объемы ипотечного кредитования росли в течение всего прошлого года – по итогам 9 месяце количество и объемы ипотечных выдач выросли вдвое по сравнению с началом года. Объяснение этому – одна из самых низких ставок на рынке и грамотно выстроенная работа с партнерами банка из числа строительных и риэлторских компаний. Спрос на ипотеку на новостройки и вторичное жилье в 2019 году показал схожую динамику – количество выданных кредитов сокращалось в сравнении с 2018-м. Это отчасти объясняется эффектом высокой базы 2018 года, когда спрос на квартиры стимулировался ажиотажем вокруг неопределенности в преддверие реформирования отрасли в 2019-м. (эскроу-счета) и повышением ключевой ставки. Люди стремились зафиксировать цены и ставки на приемлемом для себя уровне. В 2020 году ожидается стабилизация рынка жилой недвижимости, что будет сопровождаться выравниванием цены и спроса. В регионах со сложившимся и развитым рынком недвижимости ориентиром будет выступать первичный рынок, тенденции которого перенимает на себя вторичный. Наиболее востребованными ипотечными продуктами банка в Липецкой области являются: «Квартира», «Новостройка», «Рефинансирование» и «Военная ипотека». Это только некоторые варианты кредитования. Также ипотека в банке «Открытие» предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке с использованием материнского капитала, есть возможность рефинансировать военную ипотеку или приобрести апартаменты в кредит.

- Как выстраиваете отношения с региональным бизнесом? Какие инновации предлагает Ваш банк для бизнесменов в регионе?

- В регионе банк активно работает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми клиентами «Открытия» стали более 1,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных в 2019 году кредитов малому и среднему бизнесу составил 1,6 миллиарда рублей. До конца 2020 года планируется в два раза увеличить количество выдаваемых кредитных средств предпринимателям региона. Одно из интересных предложений, на мой взгляд, это «Светофор». В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован бесплатный популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». «Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информацию о контрагенте в режиме онлайн. Данные поставляются через сервис «Контур.фокус» из официальных источников, баз данных недобросовестных поставщиков, арбитражных дел, исполнительных производств и других. Еще до отправки платежного поручения банк предупреждает о стоп-факторах, которые могут быть у контрагентов. Различная степень риска помечается иконками трех цветов, как в светофоре. В банке «Открытие» разработали свой наглядный интерфейс: индикация встроена в поле ИНН платежного поручения и хорошо заметна пользователю. Кроме того, упрощен и ускорен процесс формирования платежа – часть данных о контрагенте заполняется автоматически. В помощь клиенту — подробный отчет с показателями, которые стали причиной появления того или иного сигнала. Например, наличие судебных процессов или регистрация по массовым адресам. Окончательное решение переводить или не переводить средства всегда остается за клиентом.

- Дайте совет начинающим предпринимателям или желающим открыть свой бизнес. Как вообще действовать в финансовых вопросах? Как правильно выбрать банковский продукт и не попасть впросак?

- Во-первых, нужно правильно выбрать организационно-правовую форму своего предприятия и систему налогообложения. В отношении налоговой нагрузки - обратить внимание на регулярное сравнение выбранной системы налогообложения с действующими видами в условиях изменения вашего бизнеса. Во-вторых, нужно выбрать надежный банк с высокоммуникабельным профессиональным менеджером по продуктам. В-третьих, максимально перевести расходы по бизнесу в официальную плоскость, т.к. на начальных этапах развития характерна высокая доля наличных затрат. И, в-четвертых, использовать только легальные инструменты оптимизации налогов.

- Какие условия по рефинансированию ипотечного кредита действуют в вашем банке? Будет ли этот продукт востребован дальше?

- Рефинансирование ипотеки – услуга для тех, у кого на данный момент уже есть действующая ипотека на квартиру в новостройке или на вторичном рынке. Данный вид ипотечного кредитования предполагает переоформление ипотеки на более выгодных условиях в банке Открытие. Ставка по рефинансированию ипотечного кредита от 8,4%.

С учетом длительного периода выплаты таких кредитов своевременное рефинансирование позволяет сэкономить очень серьезные суммы. Для погашения имеющегося займа доступны суммы от 0,5 до 30 млн. рублей, которые должны составлять от 20 до 85% от стоимости недвижимости, являющейся залоговым имуществом. Наиболее выгодные условия предлагаются тем заемщикам, рефинансируемый кредит которых оформлен в банке «Открытие», либо которые получают через этот банк зарплату. Срок выдачи от 3 до 30 лет – уменьшение суммы процентов не означает сокращение сроков возвращения взятых в долг средств. Важная особенность получения средств по программе рефинансирования – затраты времени от обращения до получения займа в разы меньше, чем при первичном оформлении кредита на покупку недвижимости. Это обеспечивается тем, что объект, взятый в ипотеку, ранее уже был проверен на юридическую чистоту, ликвидность и т.д. Банку не требуется повторно изучать имущество, которое будет залогом и по новому кредиту. Благодаря этому на рассмотрение заявки уходит в среднем не более 3 дней. Интерес к программам ипотечного перекредитования в последнее время стабильно увеличивается, а ПАО Банк «Финансовая Крхорпорация Открытие» предлагает одни из наиболее привлекательных условий на сегодняшнем финансовом рынке.

- Какие преимущества расчетно-кассового обслуживания в банке «Открытие»?

- Последние несколько лет проводится работа по переводу всех расчетов между юридическими лицами в сферу безналичных платежей с использованием расчетного счета. У безналичных расчетов масса преимуществ: скорость обработки, безопасность, возможность дополнительного контроля проведенных платежей, и так далее. Для клиентов с большим количеством платежных поручений в банке «Открытие» действует пакет услуг, который позволяет отправлять неограниченное количество платежных поручений и тем самым экономить на банковском обслуживании. Сейчас банковская сфера предоставляет для клиентов максимально комфортные условия для работы: внедряются новые более простые системы дистанционного банковского обслуживания, которые интегрированы с бухгалтерскими сервисами такими как «1С», «Мое дело», что упрощает работу в части ведения и формирования финансовой отчетности. Продукт «Корпоративная карта» позволяют производить самоинкассацию, иметь доступ к средствам организации в режиме 24/7, оплачивать расходы на хозяйственную деятельность безналично.