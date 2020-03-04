Руководители «Стагдок» обсудили с жителями Липецкого района изменения в работе карьера

Генеральный директор компании «Стагдок» Александр Зименков и руководитель дивизиона «Руда» (куда входит «Стагдок») Группы НЛМК Сергей Напольских встретились с жителями сел Введенского сельского совета, которые расположены рядом с карьером предприятия.

На очередной встрече жителям рассказали об изменениях при проведении взрывных работ, планах по рекультивации карьера после отработки и других проектах.

В феврале компания «Стагдок» внесла ряд изменений в процесс добычи для снижения шумового воздействия взрывных работ. В частности, время взрывных работ перенесли с 14:00 на 11:00. Также предприятие снизило мощность и продолжительность подачи обязательных сигналов безопасности - сирен, отказалось от использования детонирующего шнура, который в основном был источником шума при проведении взрывных работ, и внедрило альтернативные неэлектрические системы инициирования взрывов со значительно более низким шумом.

«Стагдок» заключил договор с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» для проведения замеров уровня звукового давления на границе жилой застройки. Первые результаты измерений 25 февраля 2020 года у дома №9 на улице Весенней села Введенка и 28 февраля 2020 года у дома № 1 на улице Ясная села Введенка подтвердили эффективность принятых компанией мер – зафиксированный уровень шума ниже допустимого по нормативу для дневного времени.

Компания будет продолжать работу по улучшению экологических показателей производственной деятельности и снижению воздействия на окружающую среду.

Информация о Стагдоке

Студеновская акционерная горнодобывающая компания («Стагдок») - предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков - одного из крупнейших в России. Главный потребитель флюсового известняка - Новолипецкий металлургический комбинат, на его долю приходится 70% производимой продукции. Стагдок также поставляет известняк другим металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-строительной индустрии, производителям сахара.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.