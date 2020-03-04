«Ростелеком» установил первый «Умный домофон» в Липецке

Устройство позволяет жителям контролировать входную группу и придомовую территорию. С помощью мобильного приложения они могут просматривать, кто пришел, принимать видеовызовы, удаленно открывать дверь подъезда и назначать временные коды доступа для гостей.

Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Год за годом "Ростелеком" создает цифровую экосистему для клиентов, наполняя ее сервисами, которые выходят за периметр квартиры, – умными домофонами и шлагбаумами, комплексным видеонаблюдением. Это совершенно новый уровень безопасности и комфорта. Например, с помощью “Умного домофона” вам не надо переживать, что ребенок откроет дверь постороннему. Вы можете настроить переадресацию вызовов на свой телефон и контролировать доступ в квартиру, находясь далеко за ее пределами. А “Комплексное видеонаблюдение” поможет присмотреть за ребенком на детской площадке во дворе».

«Комплексное видеонаблюдение», входящее в состав платформы «Ростелеком Ключ» позволяет контролировать зоны отдыха, детские и спортивные площадки около дома, а также лестничные клетки, холлы и лифты. Собственники могут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в интернет. При этом все записи хранятся в зашифрованном виде в облаке. Возможности сервиса позволяют управляющей организации настраивать разные уровни доступа к системе видеонаблюдения и выгружать записи из архива по запросам жильцов.

Реклама

Фото предоставлено «Ростелеком»