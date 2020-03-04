2020-03-04T18:31:40+03:00
Общество

В трех микрорайонах Липецка появятся детские сады

Их обещают достроить в этом году
Юлия КЛЮЕВА
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Детский сад в микрорайоне "Европейский"Детский сад в микрорайоне "Европейский"Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке возводят 3 новых детских сада. Учреждения дошкольного образования появятся в микрорайонах «Европейский», «Победа» и «Звездный». В каждом садике будет по 14 групп, по 350 малышей. Там же – собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. По данным пресс-службы городской администрации, на строительство каждого здания уходит около 165 млн рублей. Деньги выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.

В микрорайоне «Победа» специалисты уже выполнили работы по устройству наружных инженерных сетей. Рабочие укладывают плиты перекрытия подвала. Возводятся стены первого этажа детского сада.

В «Звездном» стены и перегородки здания готовы, как и наружные инженерные сети. Также обустроены теневые навесы, чтобы юные липчане могли гулять в любую погоду. В эту среду, 4 марта, строители взялись за кровлю, тепловые и водомерные узлы. Ведутся работы в системе водо- и электроснабжения.

Аналогичные работы проходят в детском саду микрорайона «Европейский». Рабочие штукатурят стены, монтируют радиаторы отопления. Детские сады обещают достроить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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