2020-03-05T11:16:13+03:00
Общество

НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

НЛМК организовал праздничный концерт для липчанок, посвященный Международному женскому дню
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Концертная программа в областном центре культуры и народного творчества включала выступление популярного исполнителя, музыканта, актера и композитора, лауреата премии «Золотой граммофон» Дениса Клявера.

Перед концертом руководители НЛМК и профсоюзного комитета поздравили лучших работниц комбината, общественниц и представительниц городских организаций. Всех работниц предприятия в честь праздника поощрили денежными премиями.

.

.

В настоящее время в цехах, лабораториях, управлениях, технических службах НЛМК работают более 7700 женщин, что превышает четверть всего коллектива предприятия. 12 из них награждены государственными наградами. Среди новолипчанок немало работниц с трудовым стажем более 40 лет. Каждая пятая сотрудница предприятия сегодня трудится машинистом крана - это самая распространенная женская профессия на комбинате. Женщины составляют более 90% коллектива Центральной лаборатории НЛМК. Почти 6000 работниц комбината воспитывают детей, 328 из них – многодетные матери.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За просевший асфальт в Нижнем парке Липецка ответит подрядчик
В Липецке подростки на «ВАЗе» врезались в пятиэтажку
В Липецке из-за ремонта на котельной жители Сокола остались без тепла и горячей воды
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
Три подружки обворовывали магазины в Липецкой области
В Липецке вечером мужчина попал под колеса «Инфинити»
В ночь на четверг в Липецке до +6 градусов
В четверг 23 улицы Липецка останутся без воды
В Липецке трое детей обожглись, еще двое проглотили мелкие предметы
«Открытие» в 4 раза увеличил выдачу кредитов бизнесу
Липчане жалуются на лжебанкиров и кибермошенников в службу спасения «112»
В Липецке транспортная полиция поймала закладчика на ж-д путях
В Липецке экспедитор обворовал склад магазина
В аэропорту Липецка из-за тумана задержали московские рейсы