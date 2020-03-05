2020-03-05T10:36:17+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Решение о выделение материальной помощи при рождении ребенка – наш подарок женщинам к празднику 8-е Марта»

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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, в преддверии Международного женского Дня 8-е Марта, принял решение увеличить размер единовременной материальной помощи сотрудникам компаний, ставшим родителями, до 30 тыс. рублей.

На совещании, посвященном выплате единовременных пособий, обсуждались самые важные направления социальной политики компаний на ближайшие годы. Особое внимание Игорь Маковский уделил вопросу поддержки сотрудников компаний, ставших родителями.

«Родить, вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и в то же время огромная ответственность. Материнская любовь – это неоценимый дар, а любовь матери к своим детям - жертвенна и безгранична. Материальными благами невозможно оценить труд и заботу матерей. Принятое мной решение об оказании материальной помощи при рождении ребенка – лишь посильная дань уважения к Женщине, на чьих плечах лежит забота о будущем России» - отметил генеральный директор в приветственной речи.

«Безусловно, в деятельности Общества важно придерживаться вектора социальной ответственности по всем направлениям, но мне бы хотелось, чтобы основное внимание уделялось женщинам-матерям» - добавил Игорь Маковский.

Работа в направлении социальной лояльности как в рамках 20 регионов присутствия Общества, так и внутри компаний идет системно и последовательно: обеспечиваются и постоянно совершенствуются комфортные условия труда и отдыха сотрудникам Общества, выплачиваются льготы и пособия, налажена система премирования.

«Мы заботимся о здоровье наших работников, об их благополучии, о будущем их семей. Решение о выплате денежного пособия, как дополнительной мере поддержки наших сотрудников – это вклад энергетиков в реализацию государственной демографической политики, основные принципы которой сформулировал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Проблема демографии стала важнейшей темой Послания Главы государства Федеральному Собранию. Отметив, что страна вступила в сложный демографический период, Президент России поставил задачу обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия.

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Фото Россети Центр

ИСТОЧНИК KP.RU

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