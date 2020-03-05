2020-03-05T14:24:05+03:00
Общество

Липчане выступили против открытых бассейнов в парке Победы

В Липецке прошли публичные слушания по благоустройству территории
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке прошли публичные слушания по благоустройству парка ПобедыВ Липецке прошли публичные слушания по благоустройству парка ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке планируют благоустроить парк Победы. Территорию планируют разделить на зоны, заменить входные группы, а также установить открытые бассейны. Накануне, 4 марта, в областном центре прошли публичные слушания по данному вопросу. Их провела мэр города Евгения Уваркина. Около 200 человек собирались, чтобы сказать, каким они хотят видеть парк.

В начале мероприятия организаторы презентовали концепцию. Напомним, что территорию хотят разделить на 5 тематических зон: молодежно-патриотическую, детскую, зону аттракционов, экологических троп и зону бассейнов под открытым небом. Одна из идей – создать патриотический квест дополненной реальности. По данным пресс-службы городской администрации, он будет включать в себя основные события и даты Великой Отечественной войны. Центральную аллею решили назвать аллеей Мира. Там разместятся интерактивные стенды, рассказывающие о подвиге народа.

Первый этап работ хотят завершить к 9 Мая. В итоге в парке должны появиться спортивные площадки, беговые и велодорожки, центр йоги, зоны для пикника, новые лавочки, урны. Автор концепции Мария Золотарева подчеркнула, что главная задача – сохранить деревья.

Липчане бурно обсуждали идею с открытыми бассейнами. Поступило предложение, полностью отказаться от них. По словам мэра, такие вопросы должно решать большинство. Но если горожане не захотят видеть их в парке Победы, значит так и будет. Также собравшиеся обсудили куда переносить площадку для выгула собак, нужен ли в парке мемориальный комплекс и часовня.

Все предложения чиновники пообещали проанализировать. Горожан просят не оставаться в стороне – принимать участие в слушаниях, оставлять свое мнение насчет благоустройства в Инстаграме Уваркиной. Пока в комментариях просят не вырубать деревья, не убирать лавочки с аллей парка, а также не трогать сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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