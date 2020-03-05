2020-03-05T17:42:13+03:00
Экономика

Розничный кредитный портфель ВТБ в Липецкой области вырос на 30%

По итогам 2019 года ВТБ в Липецкой области нарастил розничный кредитный портфель на 30%, до 11,8 млрд рублей
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Наибольшую долю в нем составляют кредиты наличными – 5,9 млрд рублей (+29%). Ипотека приросла на 37%, до 4,6 млрд рублей, автокредитование – на 9%, до 910 млн.

За год банк выдал жителям региона 6,3 млрд рублей кредитных продуктов, что на 11% больше, чем в 2018 г. Драйвером роста послужила ипотека – по сравнению с прошлым годом выдачи увеличились на 37%, до 2,2 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 3,5 млрд рублей, 580 млн составили автокредиты. Доля липецкого банка ВТБ на рынке кредитования физлиц региона по итогам 2019 года составляет 14%.

Портфель привлеченных средств частных клиентов за год увеличился на треть и на 1 января достиг 13,7 млрд рублей. Из них на депозиты приходится почти 12,5 млрд рублей, ещё 1,2 млрд – средства, размещенные людьми в инвестиционные продукты. При этом инвестиционный портфель за 2019 год вырос вдвое. Доля липецкого банка ВТБ на рынке привлеченных ресурсов физлиц – 8,2%.

Управляющий ВТБ в Липецкой области Сергей Кадакин отметил: «Мы показали хорошие темпы роста по всем ключевым направлениям розничного бизнеса. Особенно активно липчане оформляли кредиты на покупку жилья. При этом, отмечу, что повысился интерес жителей региона к инвестпредложениям. По сравнению с 2018 годам спрос на них увеличился почти в два раза. Мы гордимся тем, что основная часть клиентов выбирает ВТБ не столько ценовые параметры, сколько по качеству сервиса, уровню экспертизы, удобству и другим аспектам клиентского предложения. Быть максимально клиентоориентированными, стать жителей региона банком первого выбора – вот наши стратегические задачи». БАНК ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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