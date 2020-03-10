Инициативы работников НЛМК помогают охране окружающей среды

На НЛМК подвели итоги второго ежегодного конкурса экологических инициатив работников, который помогает вовлекать их в проекты охраны окружающей среды.

В 2019 году сотрудники цехов предложили почти 700 инициатив, большую часть из которых уже реализовали. Эти предложения помогли снизить выбросы и шумовое воздействие агрегатов, уменьшить загрязнение грунта и накопление мусора на прицеховой территории, а также увеличить срок эксплуатации газоочистного оборудования.

«Каждый наш работник имеет возможность лично участвовать в разработке природоохранных мероприятий и предлагать свои идеи для повышения экологической безопасности производства. По итогам прошлого года 36 структурных подразделений получили высокую оценку зрелости системы внутренних экологических улучшений. Экологи комбината вместе с работниками цехов стараются использовать любые инициативы для максимального снижения воздействия производства на окружающую среду. Это делает природоохранную работу предприятия более эффективной и всеохватной», - отметил начальник управления промышленной безопасности НЛМК Сергей Евсеев.

Критерием для определения победителей было их активное участие в разработке и реализации инициатив, которые приносят заметный экологический эффект. В итоге призовые места номинации «Лучшее подразделение» жюри присудило коллективам первого доменного цеха, копрового цеха, цеха горячего проката, цеха утилизационной теплоэлектроцентрали, автотранспортного управления и механосборочного цеха прокатного оборудования. В личном зачете в номинации «Лучший специалист» отмечена активность представителей второго доменного цеха, ферросплавного цеха, цеха динамной стали, фасонолитейного цеха, газового цеха и административного управления. Всех победителей наградили денежными премиями и почетными грамотами.

У жителей Липецка также есть возможность реализовать свои экоинициативы при поддержке грантовой программы «Стальное дерево», которую организовали НЛМК и благотворительный фонд «Милосердие». До 15 апреля любой может подать заявку по адресу miloserdie@nlmk.com для участия в конкурсе на предоставление грантов. Форма заявки доступна на сайте miloserdie.nlmk.com.

Лучшие инициативы будет отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут представители НЛМК, благотворительного фонда, администрации региона, городских и сельских поселений. Победители смогут реализовать проекты в течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта для них составит 300 тыс. рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 443-228, 443-229, 443-230 и по электронной почте: miloserdie@nlmk.com.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.