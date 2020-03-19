Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перешли на работу в режиме инцидент-менеджмента

Для контроля за ее реализацией и оперативного реагирования на возможные изменения ситуации глава энергокомпаний создал и лично возглавил оперативный Штаб. Осуществлять эту работу на местах и координировать ее с руководством регионов и территориальными подразделениями профильных ведомств будут штабы, созданные во всех филиалах.

Во всех подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усилен контроль за состоянием здоровья персонала, в том числе силами имеющихся медицинских пунктов и медицинских сотрудников, которые осуществляют предсменный и предрейсовый контроль. Проводятся ежедневные обследования персонала для выявления повышенной температуры. Введены дополнительные меры по дезинфекции и обработке помещений.

Все производственные внутренние рабочие встречи максимально переведены в режим видео-конференц-связи. Скорректирован график рабочих поездок и пропускной режим. 80% работников административного звена исполнительного аппарата и филиалов переведены на удаленный формат работы с соблюдением всех норм трудового законодательства и социальных гарантий, предусмотренных Коллективными договорами. Персонал, остающийся на рабочих местах, полностью обеспечен индивидуальными средствами защиты. До особого распоряжения отменены массовые образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

Весь без исключения персонал энергокомпаний ознакомлен с рекомендациями о необходимых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и по исключению личного посещения зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Увеличены нормативы аварийных запасов и ГСМ, необходимых для оперативного реагирования на технологические нарушения. Их физические объемы приведены в полное соответствие с новыми нормами, уровень укомплектованности составляет 100%.

«Мы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Работаем в режиме инцидент-менеджмента, позволяющем в максимально короткие сроки обеспечить безопасность персонала и потребителей и на должном качественном уровне продолжать нашу операционную деятельность. В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» внимательно следят за всеми официальными рекомендациями по мерам профилактики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы готовы к любым изменениям ситуации и располагаем всеми необходимы силами и средствами для того, чтобы не только обеспечить надежность электроснабжения 20 регионов страны, но и в случае необходимости оказать помощь местным властям», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Специальные меры приняты в области обслуживания потребителей. Часть подразделений по взаимодействию с клиентами переведена на дистанционный режим работы. В остальных - обеспечены все предусмотренные меры безопасности, начиная от обеспечения персонала и потребителей индивидуальными средствами защиты, заканчивая использованием для работы с клиентами дополнительных помещений с целью избежания большого скопления людей.

Напомним, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» располагают широким спектром инструментов для удаленной работы с потребителями в режиме онлайн и системно работают над его расширением и повышением качества функционирования. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами, оказываемыми энергокомпаниями, можно круглосуточно обращаться в Контакт-центр по номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов). Звонки бесплатные.

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber. Также по этим вопросам можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

Дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям и оплатить услугу можно на сайтах «Россети Центр» https://www.mrsk-1.ru/ и «Россети Центр и Приволжье»https://mrsk-cp.ru/в личном кабинете клиента и на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. Также на корпоративных сайтах компаний в разделе для потребителей можно подать заявку на оказание дополнительных услуг и передать показания приборов учета.

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