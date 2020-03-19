2020-03-19T10:31:08+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перешли на работу в режиме инцидент-менеджмента

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский своим решением утвердил Комплексную программу неотложных мер по противодействию распространения вирусных инфекций и обеспечению безопасности персона
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для контроля за ее реализацией и оперативного реагирования на возможные изменения ситуации глава энергокомпаний создал и лично возглавил оперативный Штаб. Осуществлять эту работу на местах и координировать ее с руководством регионов и территориальными подразделениями профильных ведомств будут штабы, созданные во всех филиалах.

Во всех подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усилен контроль за состоянием здоровья персонала, в том числе силами имеющихся медицинских пунктов и медицинских сотрудников, которые осуществляют предсменный и предрейсовый контроль. Проводятся ежедневные обследования персонала для выявления повышенной температуры. Введены дополнительные меры по дезинфекции и обработке помещений.

Все производственные внутренние рабочие встречи максимально переведены в режим видео-конференц-связи. Скорректирован график рабочих поездок и пропускной режим. 80% работников административного звена исполнительного аппарата и филиалов переведены на удаленный формат работы с соблюдением всех норм трудового законодательства и социальных гарантий, предусмотренных Коллективными договорами. Персонал, остающийся на рабочих местах, полностью обеспечен индивидуальными средствами защиты. До особого распоряжения отменены массовые образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

Весь без исключения персонал энергокомпаний ознакомлен с рекомендациями о необходимых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и по исключению личного посещения зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Увеличены нормативы аварийных запасов и ГСМ, необходимых для оперативного реагирования на технологические нарушения. Их физические объемы приведены в полное соответствие с новыми нормами, уровень укомплектованности составляет 100%.

«Мы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Работаем в режиме инцидент-менеджмента, позволяющем в максимально короткие сроки обеспечить безопасность персонала и потребителей и на должном качественном уровне продолжать нашу операционную деятельность. В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» внимательно следят за всеми официальными рекомендациями по мерам профилактики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы готовы к любым изменениям ситуации и располагаем всеми необходимы силами и средствами для того, чтобы не только обеспечить надежность электроснабжения 20 регионов страны, но и в случае необходимости оказать помощь местным властям», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» -управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Специальные меры приняты в области обслуживания потребителей. Часть подразделений по взаимодействию с клиентами переведена на дистанционный режим работы. В остальных - обеспечены все предусмотренные меры безопасности, начиная от обеспечения персонала и потребителей индивидуальными средствами защиты, заканчивая использованием для работы с клиентами дополнительных помещений с целью избежания большого скопления людей.

Напомним, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» располагают широким спектром инструментов для удаленной работы с потребителями в режиме онлайн и системно работают над его расширением и повышением качества функционирования. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами, оказываемыми энергокомпаниями, можно круглосуточно обращаться в Контакт-центр по номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов). Звонки бесплатные.

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber. Также по этим вопросам можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

Дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям и оплатить услугу можно на сайтах «Россети Центр» https://www.mrsk-1.ru/ и «Россети Центр и Приволжье»https://mrsk-cp.ru/в личном кабинете клиента и на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. Также на корпоративных сайтах компаний в разделе для потребителей можно подать заявку на оказание дополнительных услуг и передать показания приборов учета.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перешли на работу в режиме инцидент-менеджмента
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский своим решением утвердил Комплексную программу неотложных мер по противодействию распространения вирусных инфекций и обеспечению безопасности персона
В 2019 году Липецкэнерго взыскало с должников 115 млн рублей за поставленную электроэнергию
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги проведённой в 2019 году работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в части претензионно-исковой деятельности
Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны
В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе
Липецкие энергетики с начала года провели 198 специализированных рейда по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии.
Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» за 11 месяцев 2019 года составили 214 актов бездоговорного и 970 актов безучетного потребления электроэнергии
Новости 24
Дым от пожара на стройке окутал Европейский микрорайон Липецка
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
Липецкий театр Толстого запускает флешмоб против коронавируса
В Липецке инфекционная больница получит миллион за лечение больных коронавирусом
Под Липецком иномарка вылетела в кювет: погибла женщина
В четверг 11 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
На улице Индустриальная, которую перекрыли липчане, поставили дорожные знаки
Липецкие школьники останутся на карантине до 12 апреля
В квартирах липчан из кранов может потечь зеленая вода
В Липецке ребенок гулял по подоконнику многоэтажки и бросал в окно ценные вещи
Фейк про дезинфекцию коронавируса с вертолета заставил липчан звонить спасателям
Липчан вновь пугают, что границы региона закроют из-за коронавируса
Два бывших участковых в Липецке приговорили к штрафу за мошенничество
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Из обсерватора выписали четверых липчан, у которых не подтвердился коронавиурс
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений