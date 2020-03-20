«Показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза у нас значительно ниже среднероссийских»

Туберкулез – это инфекционное заболевание, известное человечеству уже много веков. Им можно заразиться различными путями : воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым. Коварность инфекции заключается в том, что она постепенно разрушает организм человека и на начальных этапах протекает бессимптомно. К сожалению, многие граждане считают, что туберкулезом болеют исключительно неблагополучные слои населения, однако это не так. Заболеть может любой человек, и это связано с различной сопротивляемостью организма к инфекции.

Туберкулез является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. Каждый день от туберкулеза умирает почти 4500 человек, а 30 000 человек заболевают им. Однако есть перспектива победить туберкулез, так как он является предотвратимой излечимой болезнью.

- Андрей Викторович, какова нынче ситуация с туберкулезом в Липецком регионе?

- Активно проводимые противотуберкулезные мероприятия позволили в последние годы добиться стабилизации эпидемиологической обстановки, но ситуация еще неустойчивая. В2019 году на территории области зарегистрировано 315 случаев заболевания туберкулезом, что на 30 случаев меньше, чем в 2018 году. Показатель заболеваемости составил 27,5 на 100 тыс. населения (РФ 2018 г. – 44,4, ЦФО – 27,8)

На фоне снижения заболеваемости туберкулезом в 2019 году отмечается также снижение смертности от туберкулеза. Всего умерло 17 человек, показатель составил 1,5 на 100 тыс. населения, что на 22,7% ниже уровня 2018 г. (2018 г. – 22 человека, в РФ – 38,5).

По эпидемиологическим показателям Липецкая область является сравнительно благополучной территорией, и показатели заболеваемости, смертности от туберкулеза значительно ниже среднероссийских.

- Каковы сегодняшние возможности областного тубдиспансера?

- Структура и мощности областного противотуберкулезного диспансера позволяют оказывать все виды высококвалифицированной специализированной медицинской помощи.

На 1 января 2020 года госучреждение здравоохранении «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» развернут на 386 круглосуточных стационарных коек, из них 20 коек туберкулезного легочного отделения для детей. Также на базе детского отделения открыт дневной стационар на 20 коек.

В составе диспансера находится эндоскопическое отделение, функциональная диагностика. В отделении лучевой диагностики помимо аппаратов ультразвуковой рентгендиагностики есть аппарат для проведения КТ. Клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатория оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить весь спектр необходимых исследований. Амбулаторно-поликлинический прием представлен тремя диспансерными отделениями с общей мощностью 810 посещений в смену.

В структуре диспансерного отделения №1 функционирует дневной стационар для взрослых на 19 коек. Это позволяет оказывать все виды помощи населению региона на месте, то есть на базе ГУЗ «ЛОПТД».

Говоря о службе в целом, необходимо добавить, что в области функцилнирует два противотуберкулезных санатория – для взрослых («Лесная сказка») и для детей («Усманский детский противотуберкулезный санаторий»).

Для оказания помощи больным туберкулезом в каждой районной больнице имеется фтизиатрический кабинет.

- Профессия фтизиатра не из разряда популярных. Какова ситуация с кадрами?

- Проблема кадрового потенциала в противотуберкулезной службе области есть. Безусловно, не каждый решится посвятить себя противотуберкулезной работе, ведь наша профессия связана с риском заражения туберкулезом, контактом с социально дезадаптированными слоями населения, зачастую не заботящимися о своем здоровье, не заинтересованными в излечении, злоупотребляющими спиртными напитками, ведущими асоциальный образ жизни.

Все это не ведет к активному притоку молодых специалистов в профессию, тем не менее, мы активно работаем по привлечению молодых кадров. Только за последний год диспансер пополнился тремя молодыми специалистами. В настоящее время эта работа продолжается.

- Излечим ли все-таки туберкулез? У обывателя на этот счет полярные мнения…

- Конечно, туберкулез излечим…но с оговоркой. Чем менее распространенная форма туберкулеза выявлена, тем выше прогноз на полное излечение заболевания. Соответственно, если выявлена распространенна или запущенная форма туберкулеза, то прогноз на излечение становится более сложным. И данная ситуация напрямую связана с желанием пациента победить болезнь : не уклоняться от лечения, регулярно принимать противотуберкулезные препараты, соблюдать предписанный режим лечения, доверять врачам.

Ситуация с лечением может усугубляться наличием у пациента туберкулезного процесса, вызванного возбудителем, имеющего множественную или лекарственную устойчивость, или наличием у больного сопутствующей патологии, в том числе ВИЧ-инфекции. Несомненно, лечение такого больного требует большого терпения – как со стороны пациента, так и со стороны медицинского персонала. Но и в таких ситуациях мы достигаем высокой эффективности лечения больных туберкулезом. На помощь фтизиатрам приходят, в том числе, торакальные хирурги, урологи и врачи других хирургических специальностей, применяются оперативные методы лечения.

Лечение туберкулеза – это длительный совместный труд, минимальные сроки лечения при малых формах могут составлять 6-8месяцев, лечение пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя составляет от 24 месяцев и более. И все равно перспектива есть!

Отмечу, что все лечение туберкулеза, включающее в себя консервативное, оперативное и санаторное – для граждан России бесплатно.

- Риски заболеть туберкулезом все же немалые. Каковы общие меры профилактики?

- Туберкулез – это проблема всего общества. Силами только медработников остановить туберкулез невозможно. Каждый человек должен знать о туберкулезе, методах его профилактики и применять эти знания в повседневной жизни.

В условиях повышенного внимания Правительства Российской Федерации к здоровью населения страны, проблемы туберкулеза, как социально-значимого заболевания, являются весьма актуальными и постоянно контролируются на государственном уровне.

Различают специфическую и неспецифическую профилактику туберкулеза. Основные методы специфической профилактики этого заболевания у детей – вакцинация и химиопрофилактикка.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок, вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые дни жизни ребенка. Вакцинация способствует снижению инфицированности и заболеваемости детей, предупреждает развитие острых и генерализованных форм туберкулеза. Это означает, что привитый ребенок с хорошим поствакцинальным иммунитетом при встрече с микобактериями либо не инфицируется вовсе, либо перенесет инфекцию в легкой форме.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях. С целью выявления туберкулеза на ранних стадиях, взрослым необходимо проходить флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска). Детям – с целью раннего выявления первичного инфицирования проводится ежегодная туберкулинодиагностика.

Об эффективности и важности профилактических осмотров свидетельствует тот факт, что 73% из числа заболевших туберкулезом в 2019 году, выявлены именно при профилактических осмотрах и не предъявляли при этом никаких жалоб.

Чтобы избежать этого коварного заболевания, следует повысить сопротивляемость организма, вести здоровый образ жизни, который включает рациональное питание, отказ от вредных привычек, занятие физкультурой, закаливание организма.

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Владимир КУЛИК.

Прием ведут квалифицированные специалисты, которые предупредят о возможных противопоказаниях.