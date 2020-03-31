Более тысячи бизнес-клиентов «Ростелекома» пожелали «Быть в плюсе»

Тарифный план позволяет подключить к базовому доступу в интернет от одного до трех дополнительных сервисов со скидкой 50% — «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Wi-Fiдля бизнеса», «ТВ бля бизнеса», «Номер 8 800» или мобильную связь.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Режим “одного окна” – такую потребность мы все чаще наблюдаем в В2Всегменте. Бизнес хочет управлять несколькими услугами одновременно и в одном месте. Компетенции “Ростелекома” полностью соответствуют таким запросом, потому что нам важно быть надежным партнером для любого заказчика.Услуги, представленные в тарифном плане “Быть в плюсе”, помогают нашим корпоративным клиентам повышать лояльность своей аудитории. Сервисы можно собрать как конструктор, исходя из бизнес-задач клиента. К высокоскоростному интернету можно добавитькачественный телевизионный контент, видеонаблюдение иливиртуальную АТС.Кроме того, мы понимаем всю сложность текущей ситуации и приняли решение, направленное на защиту интересов наших абонентов: “Ростелеком”не будетограничивать связь в случае задержки оплаты».

Чтобы клиенты – представители малого и среднего бизнеса– непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, «Ростелеком»не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если счет не будет вовремя оплачен.реклама

Фото предоставлено «Ростелеком»