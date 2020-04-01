На 1 этап строительства "Восточного обхода" под Липецком выделили миллиард рублей
Под Липецком развернуты масштабные работы на строительстве второй очереди "Восточного обхода". Длина участка почти 12 км, не считая моста через Матырское водохранилище в районе села Каменное - еще 364,5 м. Ожидается, что подрядчик с нуля построит около 7,8 км дороги, а также две двухуровневые развязки. Для этого нужно возвести два путепровода длиной 59,78 м и 72,38 м. Одна из развязок, которая будет клеверного типа, примкнет к трассе Орел-Тамбов. Эти работы планируют провести в 2020 году.
Под Липецком строят "Восточный обход"Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, строители уже готовят основание под первые километры дороги. Они сняли плодородный слой почвы, завозят и трамбуют песок. Его потребуется 1,5 млн кубометров. Качество материала и слоя проверяет мобильная лаборатория. Затем на песок уложат шлак, а после - 3 слоя асфальтобетона. На объекте круглосуточно работают 30 полноприводных большегрузов.
Строиться объект будет в 3 этапа. Первый в рамках программы "Развитие транспортной системы Липецкой области". Стоимость контракта - 1,020 млрд рублей. Второй и третий - в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Итог - вокруг Липецка замкнется кольцевая дорога. С нее будут выходы на трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий". Снизится нагрузка на автодороги Липецк-Усмань и Липецк-Грязи.
Под Липецком строят "Восточный обход"Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
ИСТОЧНИК KP.RU