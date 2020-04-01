2020-04-01T13:03:29+03:00
Общество

На 1 этап строительства "Восточного обхода" под Липецком выделили миллиард рублей

Работы ведутся несмотря на режим всеобщей изоляции по коронавирусу [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком строят "Восточный обход"Под Липецком строят "Восточный обход"Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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Под Липецком развернуты масштабные работы на строительстве второй очереди "Восточного обхода". Длина участка почти 12 км, не считая моста через Матырское водохранилище в районе села Каменное - еще 364,5 м. Ожидается, что подрядчик с нуля построит около 7,8 км дороги, а также две двухуровневые развязки. Для этого нужно возвести два путепровода длиной 59,78 м и 72,38 м. Одна из развязок, которая будет клеверного типа, примкнет к трассе Орел-Тамбов. Эти работы планируют провести в 2020 году.

Под Липецком строят "Восточный обход" Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Под Липецком строят "Восточный обход"Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, строители уже готовят основание под первые километры дороги. Они сняли плодородный слой почвы, завозят и трамбуют песок. Его потребуется 1,5 млн кубометров. Качество материала и слоя проверяет мобильная лаборатория. Затем на песок уложат шлак, а после - 3 слоя асфальтобетона. На объекте круглосуточно работают 30 полноприводных большегрузов.

Строиться объект будет в 3 этапа. Первый в рамках программы "Развитие транспортной системы Липецкой области". Стоимость контракта - 1,020 млрд рублей. Второй и третий - в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Итог - вокруг Липецка замкнется кольцевая дорога. С нее будут выходы на трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий". Снизится нагрузка на автодороги Липецк-Усмань и Липецк-Грязи.

Под Липецком строят "Восточный обход" Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Под Липецком строят "Восточный обход"Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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