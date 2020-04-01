Студенты Президентской академии в Липецке – волонтёры всероссийской акции «Мы вместе»

Пожилым людям не рекомендуют покидать квартиру, а в случае необходимости обращаться к родным. Но если нет родных, некому сходить в магазин или в аптеку, как тут самоизолируешься? Именно в таких случаях, как никогда, необходима помощь волонтеров. По всей стране действуют отряды добровольцев, оказывающих помощь в различных делах. Студенты Липецкого филиала РАНХиГС так же не остались в стороне и присоединились к всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». За последнее время было проведено несколько рейдов, с целью помочь жителям в возрасте.

По адресам своего проживания ребята выяснили, кто из соседей нуждается в помощи. Волонтеры оказывают безвозмездную помощь жителям своих районов, стараясь не нарушать главных правил защиты от коронавирусной инфекции. «Лично я выбираю близлежащий магазин или аптеку, - делится опытом Алексей Ханыкин, студент 2 курса направленяи «Юриспруденция», - защищаю рот и нос маской. В магазине держу дистанцию с другими посетителями. С теми, кто попросил помочь с продуктами или с лекарствами тоже стараюсь общаться только по телефону. В Грязях люди в возрасте не очень часто пользуются банковскими картами, но выручают их более молодые родственники.

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Я фотографирую чек, а они перекидывают деньги на карту. Хотя, конечно, иногда приходится иметь дело и с наличкой. Я тогда использую резиновые перчатки. Ведь важно не только помочь людям, но и обезопасить себя и своих близких». Однокурсница Алексея, Синельникова Софья активно помогает пожилым соседкам в Подгорном и считает, что это норма добрососедских отношений и дань уважения тем, кто старше. Руководитель добровольческого отряда в филиале Президентской академии Вера Свечникова заметила: «Доброволец остаётся таковым в любых условиях. Быть нужным и помогать в трудную минуту, наверное, заложено природой у таких людей. Часто, кто ещё в юности пришёл в добровольцы, так и остаётся там, участвуя в самых разных проектах.

Делать что-то доброе и полезное для общества для них так же естественно, как двигать руками при ходьбе. Вроде можно и не двигать, но как то странно и неудобно. Поэтому нашим волонтёрам не нужно было каких-то наставлений или указаний. Каждый из них сам нашёл путь, как помогать людям в условиях самоизоляции. У нас есть девушка, которая по скайпу учит делать оригами и читает сказки своей маленькой соседке, пока её мама ходит в магазин за продуктами для себя или своей пожилой родственницы». В нашей сегодняшней ситуации самое главное оставаться Людьми, беречь себя и своих близких.