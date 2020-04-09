2020-04-09T10:42:16+03:00
Общество

На НЛМК – в виртуальный тур «без купюр»

Липецкий школьник в популярном формате видеоблога рассказывает о металлургических профессиях
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Чем заняться школьнику при самоизоляции из-за коронавируса - ведь после учебных занятий «по дистанционке» еще остается немало свободного времени? Как раз сейчас самое время будущим выпускникам поразмыслить о выборе будущей профессии. А когда о ней рассказывает сверстник на доступном «тинейджерском» языке – в формате коротких видеосюжетов, то это и интересно, и убедительно. В 4-6-минутных роликах «с мест» (а это цеха металлургического комбината) старшеклассник липецкой школы № 61 Дмитрий Жданов в видеоблоге знакомит зрителя с наиболее востребованными на НЛМК профессиями.

Интересно и познавательно

Видеоблогерством он занимается 3 года, одновременно сотрудничает с одним из местных телеканалов – увлечение и привело его к участию в проекте «Хочу на работу». Сам проект задуман на НЛМК чтобы доступно и популярно рассказать школьникам о профессиях, востребованных на комбинате. Ведь у многих ребят весьма далекое представление, чем занимаются в цехах комбината слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты крана, представители других металлургических профессий.

Зрители вместе с ведущим (в его роли Дмитрий) отправляются в производственные цеха. Там «из первых рук» - от представителей той или иной профессии, узнают, какие навыки и образование нужны, чтобы ею овладеть, смотрят реальные условия труда и производства.

- Путешествуя по комбинату, общаешься с интересными людьми, в итоге получается крутое видео – интересное и полезное. Честно, не ожидал такой реакции – увидевшие ролики одноклассники, знакомые начали больше интересоваться профессиями, и это только подталкивало продолжать проект, - делится Дмитрий, участвовавший в съемках уже четырех роликов.

.

.

«Здесь настоящие профессионалы!»

- Считаю важным передать для зрителя эмоции – и свои, и моих героев, саму рабочую атмосферу, - делится Дмитрий.

И это вполне удается – в ходе непринужденного общения с героями видеосюжетов удается найти интересную информацию о той или иной профессии – доходчиво и познавательно, показан и сам процесс работы. Все делается на одном дыхании, «не влезая в дебри». К примеру, в своих видеосюжетах блогер рассказал устами своих героев об особенностях профессии сварщика и станочника.

Так, в ходе общения ведущего с представителями «самой высокой профессии» - машинистами крана – зрители узнают, что здесь каждый крановщик универсален и может подменять другого. Что помимо хорошего зрения, надо быть очень внимательным и аккуратным, и что самый большой – это разливочный кран грузоподъемностью 450 т.

Из мини-интервью ведущего со слесарями-ремонтниками зритель узнает об «изюминках» этой профессии. И еще: для того, чтобы правильно «тыкать кнопочки» надо окончить техникум и отучиться от 3-х до 5 месяцев. Для кого-то из героев этого ролика самое крутое в профессии – коллектив, для другого - творческий подход в работе.

- Смотреть со стороны, как я понял, всегда намного легче. В цехах очень впечатлила масштабность, такое ощущение, что оказался в макромире. Я убедился, что на НЛМК работают настоящие профессионалы, любящие свое дело. Очень доволен, что участвую в создании такого проекта, - откровенничает Дмитрий.

Проект «Хочу на работу» - составная часть большой профориентационной работы, комбината среди школьников. Для старшеклассников предприятие организует «металлургические смены», экскурсии на производство, знакомит студентов и школьников с корпоративными программами, с базовыми учебными заведениями комбината.

.

.

Посмотреть сюжеты проекта «Хочу на работу» можно здесь.

https://www.youtube.com/watch?v=eEazhstUUZU Хочу на работу Крановщик

https://www.youtube.com/watch?v=hQFYB-b4yXE Хочу на работу Слесарь-ремонтник

https://www.youtube.com/watch?v=h035RyKtmSs Хочу на работу Сварщик

https://www.youtube.com/watch?v=yl1rKqFma3c Хочу на работу Станочник

https://www.youtube.com/watch?v=sJq_gVJ8vUo Хочу на работу Электромонтер

Владимир КУЛИК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: дрифтеры кучкуются по ночам на парковках ТРЦ
Ограничения по коронавирусу в Липецке: пивные магазины пытаются перековаться в продуктовые
Борьба с коронавирусом в Липецке: кто и как должен дезинфицировать подъезды домов
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля: с подозрением на COVID-19 58 человек
Липецкие депутаты приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придется самоизолироваться
Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше