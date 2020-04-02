2020-04-02T12:24:21+03:00
Общество

Банк ЗЕНИТ продлевает льготный период на переводы средств по СБП

Банк ЗЕНИТ с целью поддержки клиентов в период пандемии коронавируса продлевает льготный период на переводы средств через систему быстрых платежей
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До 30 апреля 2020 года комиссия за использование сервиса взиматься не будет.

«Запустив систему быстрых платежей в январе этого года, мы предоставили возможность бесплатно использовать сервис на протяжении двух месяцев. Банк понимает, как важно сейчас клиентам оставаться дома, поэтому приняли решение продлить льготный период по СБП - до 1 мая 2020 года. Надеемся, что данная мера минимизирует число обращений к банкоматам и снизит риски распространения инфекции», - отметил заместитель Председателя Правления Дмитрий Юрин.

СБП доступна клиентам Банка ЗЕНИТ в приложениях на Android и на IOS. Для проведения операции клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму перевода и ввести сообщение (опционально). Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. рублей, месячный лимит — 1 млн рублей.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет Банк ЗЕНИТ, Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 147 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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