В Липецке и области ограничили посещение лесов

В Липецкой области ограничили посещение лесов в связи с установлением особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Ограничение действует с 1 по 21 апреля. Липчанам не только запрещено ходить в лес, но также въезжать на территорию на машинах. Напомним, что в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выйти только в случае крайней необходимости.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, управление лесного хозяйства уже установило предупредительные аншлаги и шлагбаумы. Сотрудники ведомства вместе с правоохранителями организовали посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих к лесу. Проводятся рейды. Территории также патрулируются в районе Липецка.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах липчан будут штрафовать. Причем в условиях особого противопожарного режима суммы увеличиваются вдвое. Для граждан - 4-5 тыс. рублей. Для должностных лиц - 20 - 40 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить 300 - 500 тыс. рублей. Кстати, виновные могут понести даже уголовную ответственность.

В случае обнаружения пожара в лесу звонить на единый номер вызова экстренных служб "112", либо на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.