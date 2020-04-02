2020-04-02T12:49:02+03:00
Общество

В Липецке и области ограничили посещение лесов

Такие меры предпринимаются из-за опасности пожаров
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасностиЛипчан просят соблюдать правила пожарной безопасностиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области ограничили посещение лесов в связи с установлением особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Ограничение действует с 1 по 21 апреля. Липчанам не только запрещено ходить в лес, но также въезжать на территорию на машинах. Напомним, что в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выйти только в случае крайней необходимости.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, управление лесного хозяйства уже установило предупредительные аншлаги и шлагбаумы. Сотрудники ведомства вместе с правоохранителями организовали посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих к лесу. Проводятся рейды. Территории также патрулируются в районе Липецка.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах липчан будут штрафовать. Причем в условиях особого противопожарного режима суммы увеличиваются вдвое. Для граждан - 4-5 тыс. рублей. Для должностных лиц - 20 - 40 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить 300 - 500 тыс. рублей. Кстати, виновные могут понести даже уголовную ответственность.

В случае обнаружения пожара в лесу звонить на единый номер вызова экстренных служб "112", либо на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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