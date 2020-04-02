2020-04-02T14:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин без оглядки

В Липецке питомцы остались без корма и лекарств
Анастасия СОРОКИНА
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С 30 марта Липецкая область ввела жёсткие меры против распространения коронавируса. Однако параллельно с инфекцией власти невольно принялись бороться… и с домашними животными. Зоомагазины – основной поставщик лечебных кормов и ветеринарных препаратов, не попали в перечень объектов, которым разрешено работать во время карантина. И особенно трагично ситуация складывается в региональной столице.

Постановление администрации Липецкой области, посвящённое защите населения от эпидемии, вышло в этот понедельник и на первый взгляд содержало правильные инициативы. Массовые мероприятия – запретить, потенциально опасные объекты – временно закрыть, продовольственным магазинам – разрешить обслуживать покупателей.

Но, как оказалось, вместе с водой выплеснули и котёнка. Авторы упомянутого постановления отправили зоомагазины с их ветеринарными аптеками в карантин наравне с салонами красоты и банями.

Формально, конечно, закрыли большие Торговые центры. Работать там разрешили только продуктовым магазинам и аптекам. При этом зоомагазинам предписали закрыться, хотя, как аптеки или супермаркеты, они также входят в список жизненно важных.

Данное решение грозит весьма серьёзными последствиями для владельцев домашних животных, самих питомцев.

Ранняя весна, которая временно прервалась с похолоданием, но все же очень опасна для животных из-за эпидемии клещей. Именно этот момент стал одним из определяющих для внесения изменений в список жизненно важных товаров. Если кошки и собаки остаются в это время без средств от паразитов, значит, угроза их здоровью вырастает многократно. Список болезней, переносимых клещами, обширен, но сейчас хозяева никак не могут защитить своих питомцев. Зоомагазины закрыты, а заказать серьёзные препараты онлайн невозможно.

Кроме того, в городе живёт значительное количество питомцев, которым требуется лечебный корм. Пищевая аллергия, почечная недостаточность, расстройства желудочно-кишечного тракта и так далее – подобные диагнозы требуют особого подхода к кормлению кошки и собаки. И обычные рационы – просто не подходят. Более того, они могут привести к самому плачевному исходу. «Резкая смена корма на другой или внезапный переход на «еду со стола» может быть опасен для здоровья и жизни животных», - предупреждают эксперты. То есть в зоне риска оказываются и здоровые особи, лишившиеся доступа к привычным рационам.

По статистике, 99% лекарств для животных и 95% лечебных рационов приобретается именно в зоомагазинах. Владельцы питомцев могут столкнуться с реальным дефицитом.

Кстати, ранее ошибку с закрытием зоомагазинов чуть было не совершили власти Москвы и Подмосковья, однако вместе с правительством быстро поправились. Так что в Москве зоомагазины работают, как и обычная продуктовая розница или аптеки. И нет никакой разницы находится зоомагазин в большом ТЦ или в отдельно стоящем здании.

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