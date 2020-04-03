Коронавирус в Липецке, последние новости на 3 апреля 2020: итальянцы отозвались на просьбу о финансовой помощи

Коронавирус в Липецке, последние новости на 3 апреля 2020, в регионе официально числятся 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Эпидемиологическая ситуация осложняется, в связи с чем в Липецке приняли дополнительные меры профилактики для борьбы с коронавирусом.

В частности, коммунальные компании начали дезинфицировать подъезды многоквартирных домов, которые теперь будут мыть и обрабатывать по 5 раз в неделю. При этом Липецкая область оказалась в условиях нехватки средств для борьбы с коронавирусом. Администрация региона обратилась к представителям бизнеса с просьбой перечислить деньги в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка.

Первой на призыв о помощи откликнулись компания SEST LUVE из Италии, где ситуация с коронавирусом ужасающая. Резидент ОЭЗ «Липецк» перечислил Липецку 700 000 рублей.

– Мы помним что Россия оказала огромную помощь когда ситуация в Италии стала критической, – отметил руководитель компании Франческо Дженаро. – Все мы едины и должны помогать медикам и людям, пострадавшим от инфекции. Мы должны быть вместе.

Агрофирма «Трио» пожертвовала 3 млн. рублей. Все деньги пойдут на помощь наиболее пострадавшим жителям и организациям, на покупку препаратов и оборудования, а также на ликвидацию последствий.

Кроме этого в условиях нехватки техники, чтобы разгрузить автомобили скорой помощи. Мэр города Евгения Уваркина отдала медикам и волонтерам 19 машин администрации вместе с водителями.

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