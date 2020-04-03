2020-04-02T22:30:59+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, последние новости на 3 апреля 2020: итальянцы отозвались на просьбу о финансовой помощи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 3 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Предприятия откликнулись на призыв о помощи в борьбе с коронавирусомПредприятия откликнулись на призыв о помощи в борьбе с коронавирусомФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Липецке, последние новости на 3 апреля 2020, в регионе официально числятся 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Эпидемиологическая ситуация осложняется, в связи с чем в Липецке приняли дополнительные меры профилактики для борьбы с коронавирусом.

В частности, коммунальные компании начали дезинфицировать подъезды многоквартирных домов, которые теперь будут мыть и обрабатывать по 5 раз в неделю. При этом Липецкая область оказалась в условиях нехватки средств для борьбы с коронавирусом. Администрация региона обратилась к представителям бизнеса с просьбой перечислить деньги в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка.

Первой на призыв о помощи откликнулись компания SEST LUVE из Италии, где ситуация с коронавирусом ужасающая. Резидент ОЭЗ «Липецк» перечислил Липецку 700 000 рублей.

– Мы помним что Россия оказала огромную помощь когда ситуация в Италии стала критической, – отметил руководитель компании Франческо Дженаро. – Все мы едины и должны помогать медикам и людям, пострадавшим от инфекции. Мы должны быть вместе.

Агрофирма «Трио» пожертвовала 3 млн. рублей. Все деньги пойдут на помощь наиболее пострадавшим жителям и организациям, на покупку препаратов и оборудования, а также на ликвидацию последствий.

Кроме этого в условиях нехватки техники, чтобы разгрузить автомобили скорой помощи. Мэр города Евгения Уваркина отдала медикам и волонтерам 19 машин администрации вместе с водителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД Липецка опровергло информацию про медсестру санчасти, которая якобы заразила полицейских коронавирусом

В ряде СМИ и сообществах появилась информация о том, что медсестра санчасти МВД России по Липецкой области нарушила карантин, продолжила ходить на работу с симптомами ОРВИ и заразила коллег коронавирусом. Говорилось о 9 сотрудниках полиции с положительными тестами на COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Парк Довирусного периода: Если карантин затянется, вернутся лихие 90-е
Обозреватель «КП» сбежал из Москвы подальше - в глушь, в Саратовскую область, в городок Балашов, чтобы увидеть, как настоящая русская глубинка живет во время коронавируса и самоизоляции [Часть 3]
"Хотел Лего и путешествие, но подожду": первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом
Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом
«Пока вы сидите дома, мы зарабатываем миллионы»: Вебкам-студии с обнаженными моделями во время карантина увеличили прибыль в два раза
Девушки в прямом эфире покоряют людей во всем мире. Из-за этого сексологи уверены, что пандемия может изменить мир привычных отношений
Новости 24
МВД Липецка опровергло информацию про медсестру санчасти, которая якобы заразила полицейских коронавирусом
Двое из заболевших коронавирусом в Липецке жители Задонского района
Борьба с коронавирусом в Липецке: мэр отдала медикам 19 машин чиновников с водителями
Продление нерабочей недели в Липецке: режим всеобщей самоизоляции действует до 14 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: "Оштрафуйте мою бабулю!"
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: "Лиза Алерт" не сможет искать людей в прежнем режиме из-за коронавируса
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: семьи с детьми смогут получить выплаты в связи с коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 апреля 2020 года: с подозрением на COVID-19 остаются 30 человек
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: люди гуляют с колясками по крышам многоэтажек
Карантин в Липецке из-за коронавируса: Парад колясок перенесли на осень
Борьба с коронавирусом в Липецке: в государственные аптеки Липецка завозят антисептики
Особые меры из-за коронавируса в Липецке: МЧС дезинфицирует пожарные машины и здания
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 апреля 2020 года: заболели еще 4 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: администрация просит помочь деньгами в борьбе с коронавирусом
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту