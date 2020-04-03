2020-04-03T15:28:19+03:00
Общество

Волонтеры НЛМК помогут одиноким ветеранам

В Липецке начался волонтерский проект «Мы рядом»
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Благодаря проекту почти 500 одиноких пожилых ветеранов НЛМК получат наборы с товарами первой необходимости. Его организуют добровольцы предприятия при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие» и компании «Ротекс».

В течение нескольких дней инициативные сотрудники НЛМК посетят на дому бывших работников предприятия из числа одиноких и людей с инвалидностью. Им безвозмездно передадут продукты питания и личной гигиены.

Каждый волонтер пройдет предварительный инструктаж и при общении с пожилыми людьми будет соблюдать социальную дистанцию. Всех добровольцев обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Поездки к ветеранам организованы без использования общественного транспорта. Главное требование к участникам проекта - хорошее личное самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, повышенной температуры и хронических заболеваний.

«Мы организуем социальный проект в период сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Старшее поколение чаще всего переносит вирусную инфекцию с серьезными осложнениями. Каждый выход из дома в магазин или за лекарствами для них — это повышенный риск. Помощь корпоративных волонтеров поможет таким людям справиться с трудностями периода самоизоляции», - сообщила начальник управления по социальной политике НЛМК Татьяна Рожкова.

Со старта волонтерского движения НЛМК в нем уже приняли участие около 400 человек. В прошлом году волонтеры комбината провели в Липецке более 40 различных акций, в том числе по поддержке ветеранов и людей с инвалидностью, уборке и благоустройству городских территорий, организации культурно-просветительских и спортивных мероприятий. В них участвовало около 1,5 тыс. липчан. Все добровольцы НЛМК смогут подать заявку на участие в корпоративном конкурсе и получить поддержку для своих волонтерских проектов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-служба НЛМК.

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