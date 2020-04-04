2020-04-03T20:18:41+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 апреля 2020: школьники и студенты будут учиться дистанционно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 4 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В период режима самоизоляции липецкие школьники и студенты будут обучаться дистанционноВ период режима самоизоляции липецкие школьники и студенты будут обучаться дистанционноФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 апреля 2020 - в регионе продлили режим всеобщей самоизоляции. Липчанам придется находиться дома до 30 апреля. Выходить - только в крайних случаях, о которых можно прочитать здесь. Также липчане могут поехать на личном автомобиле на дачу. Однако, власти рекомендуют воздержаться от поездок и остаться дома.

Из-за осложнившейся эпидобстановки, в образовательных учреждениях продолжают действовать ограничительные мероприятия. Накануне, 3 апреля, в региональном управлении образования и науки подписали приказ о переходе образовательных учреждений на дистанционное обучение. С понедельника, 6 апреля, и до особого распоряжения липецкие школьники и студенты колледжей будут учиться в онлайн-формате. Дома останутся как ребята, так и педагоги.

В детских садах №15, 133 и 134 продолжат работать дежурные группы. На минувшей неделе туда водили 10 малышей. В случае необходимости, детей могут принять еще 3 детсада - №9, 98 и 98. Но об этом нужно заранее сообщить воспитателю. Либо решить данный вопрос по телефону, позвонив в приемную департамента образования по номеру 30-96-01. Напомним, что дежурные группы создали для ребят, которых не с кем оставить дома - их родители работают в период самоизоляции. Кстати, с понедельника в областном центре заработает виртуальный детский сад.

В регионе у 14 человек подтвержден диагноз коронавирус. Еще 12 находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: отменяют автобусные перевозки

В регионе внесли изменения в работу общественного транспорта. В некоторых районах Липецкой области полностью отменили автобусное сообщение. В других - частично (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Липецк начали обрабатывать от клещей
В Липецке назначили нового управляющего делами мэрии
Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: отменяют автобусные перевозки
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: продлили до конца апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: с понедельника заработает виртуальный детский сад
Поездки на дачу в Липецке в период самоизоляции: можно ли отправиться на машине
В Липецке опровергли слух о заражении коронавирусом врачей Воловского района
Коронавирус в Липецке, новости на 3 апреля 2020 года: у 12 человек подозревают COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: из Липецкого аэропорта отменили рейсы в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 апреля 2020 года составило 4 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: мошенники приходят к липчанам под видом соцработников и пугают штрафами в СМС
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 апреля 2020 года: 3 новых случая
В Липецке ограбили супермаркет из-за шампуня