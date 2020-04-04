Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 апреля 2020: школьники и студенты будут учиться дистанционно

Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 апреля 2020 - в регионе продлили режим всеобщей самоизоляции. Липчанам придется находиться дома до 30 апреля. Выходить - только в крайних случаях, о которых можно прочитать здесь. Также липчане могут поехать на личном автомобиле на дачу. Однако, власти рекомендуют воздержаться от поездок и остаться дома.

Из-за осложнившейся эпидобстановки, в образовательных учреждениях продолжают действовать ограничительные мероприятия. Накануне, 3 апреля, в региональном управлении образования и науки подписали приказ о переходе образовательных учреждений на дистанционное обучение. С понедельника, 6 апреля, и до особого распоряжения липецкие школьники и студенты колледжей будут учиться в онлайн-формате. Дома останутся как ребята, так и педагоги.

В детских садах №15, 133 и 134 продолжат работать дежурные группы. На минувшей неделе туда водили 10 малышей. В случае необходимости, детей могут принять еще 3 детсада - №9, 98 и 98. Но об этом нужно заранее сообщить воспитателю. Либо решить данный вопрос по телефону, позвонив в приемную департамента образования по номеру 30-96-01. Напомним, что дежурные группы создали для ребят, которых не с кем оставить дома - их родители работают в период самоизоляции. Кстати, с понедельника в областном центре заработает виртуальный детский сад.

В регионе у 14 человек подтвержден диагноз коронавирус. Еще 12 находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.

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