Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

Управляющий банком «Открытие» в регионе Светлана Ермакова вновь готова ответить на вопросы читателей.

В условиях сегодняшней непростой ситуации, банк разработал целый ряд мер, призванных поддержать своих клиентов - как физических лиц, так и представителей бизнеса. Светлана Ермакова подробно расскажет про конкретные инструменты поддержки жителей региона в условиях нынешней реальности, а также подведет итоги работы липецкого подразделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за первый квартал текущего года.

Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 6 по 13 апреля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.