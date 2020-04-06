2020-04-06T13:08:17+03:00
Общество

Липецкий филиал РАНХиГС напомнил об участии во всероссийском цифровом диктанте

С 28 марта по 11 апреля у всех жителей России есть возможность проверить свою цифровую грамотность, навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, а также знания правил безопасности в сети и культуры общения
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Липецкий филиал РАНХиГС является официальной площадкой проведения цифрового диктанта, и его студенты и преподаватели призывают всех участников цифрового общества присоединиться к акции. Доцент кафедры ГиЕД Александра Никитина одной из первых приняла участие в диктанте и поделилась своими впечатлениями. «Как человек, старающийся идти в ногу со временем, понимаю, что сегодня очень важно поддерживать высокий уровень цифровой грамотности. Мой результат – 8 из 10. Результат хороший, но есть и промахи. После 11 апреля будет работа над ошибками. Догадываюсь, где ответила неверно. Буду развиваться и исправлять. Цифровой диктант состоит из 4 блоков: базовые знания, работа в интернете, безопасность и персональные данные, новые технологии. Думаю, что многим будет полезно проверить себя, понять, на сколько актуальны знания. Возможно, стоит получше изучить сетевой интернет или безопасность интернет-покупок или познакомиться с новым искусственным интеллектом. Ведь каждый день мы используем смартфон, голосовых помощников, не задумываясь, как всё устроено».

Проверить свой уровень готовности к цифровым вызовам можно в режиме on-line на сайте «Цифровой диктант 2020»

ИСТОЧНИК KP.RU

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