2020-04-06T14:35:31+03:00
Общество

«Ростелеком» приглашает на работу специалистов технического блока

В сложившейся сложной социально-финансовой ситуации компания «Ростелеком» готова поддержать жителей Липецкой области и открывает вакансии инсталляторов в техническом блоке
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Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, начальные знания ПК, коммуникабельность.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания понимает всю сложность сложившейся ситуации. “Ростелеком” делает все, чтобы обеспечить непрерывное и комфортное предоставление цифровых услуг населению Липецкой области. Там, где это технически возможно, мы увеличили скорость доступа в сеть без изменения тарифного плана и дополнительной платы, открыли бесплатный доступ к большому контенту мультимедийной платформы Wink, а также приняли решение не ограничивать фиксированную связь в случае задержки оплаты. Кроме того, мы понимаем, что многие жители нашего региона в такое непростое время остаются без работы или же их финансовые доходы снижаются. А нашей компании требуются специалисты в блок технической инфраструктуры, причем мы не требуем специальных знаний. Все, что мы хотим увидеть в кандидатах – это желание работать, умение пользоваться цифровыми гаджетами и коммуникабельность. Всему остальному мы научим».

«Ростелеком»– устойчивый лидер отрасли в традиционных сегментах телеком индустрии, который активно расширяем свое присутствие на новых рынках. Цифровой провайдер ценит профессионалов и предлагает сотрудникам различные пути и возможности карьерного роста. Участие в масштабных проектах, возможности обучения, корпоративная культура и команда профессионалов – ключевые факторы роста в компании.Подробности об открытых вакансиях можно узнать по телефону 8-920-242-37-33 и на сайте www.rt.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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