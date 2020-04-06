В Липецке у мемориала на площади Героев появится интерактивный экран

Ко Дню Победы в Липецке обновят площадь Героев. Об этом сообщили в этот понедельник, 6 апреля, в пресс-службе мэрии. До начала мая здесь устранят сколы, отшлифуют и выровняют парадные ступени, которые ведут к обелиску у Вечного огня. В порядок приведут парапеты, в том числе и у клумб. Специалисты заменят поврежденную плитку, а целую - отполируют и укрепят на специально сваренном каркасе.

Преобразится участок, где находятся 18 братских могил защитников Отечества. Работники выровняют плиточное покрытие, а гранитные парапет отполируют. Установят новые памятники над могилами, при этом материал и цвет сохранится. Туи, корни которых разрушают покрытие, заменят на можжевельник. Также здесь появится интерактивный экран - липчане смогут узнать о героях Великой Отечественной войны, их подвигах, об истории мемориального комплекса. Экран должны сделать антивандальным. Планируется отреставрировать барельефы. А на Евдокиевском кладбище на постаменте "Венок памяти" появятся фамилии 200 воинов, погибших в госпиталях Липецка.

Комплекс реконструируют в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда".