2020-04-06T18:38:49+03:00
Общество

В Липецке у мемориала на площади Героев появится интерактивный экран

Здесь пройдет реконструкция, которую должны завершить ко Дню Победы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на площади Победы реконструируют мемориалВ Липецке на площади Победы реконструируют мемориалФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Ко Дню Победы в Липецке обновят площадь Героев. Об этом сообщили в этот понедельник, 6 апреля, в пресс-службе мэрии. До начала мая здесь устранят сколы, отшлифуют и выровняют парадные ступени, которые ведут к обелиску у Вечного огня. В порядок приведут парапеты, в том числе и у клумб. Специалисты заменят поврежденную плитку, а целую - отполируют и укрепят на специально сваренном каркасе.

Преобразится участок, где находятся 18 братских могил защитников Отечества. Работники выровняют плиточное покрытие, а гранитные парапет отполируют. Установят новые памятники над могилами, при этом материал и цвет сохранится. Туи, корни которых разрушают покрытие, заменят на можжевельник. Также здесь появится интерактивный экран - липчане смогут узнать о героях Великой Отечественной войны, их подвигах, об истории мемориального комплекса. Экран должны сделать антивандальным. Планируется отреставрировать барельефы. А на Евдокиевском кладбище на постаменте "Венок памяти" появятся фамилии 200 воинов, погибших в госпиталях Липецка.

Комплекс реконструируют в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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