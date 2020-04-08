2020-04-08T09:45:20+03:00
Общество

НЛМК помогает строить Покровский храм в Липецке

С начала строительства храма НЛМК направил в качестве благотворительной помощи около 2 млн рублей
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК,

помогает Липецкой епархии РПЦ в строительстве Покровского храма, который возводят в Левобережном районе Липецка.

Для нужд храма НЛМК передал более 7 тысяч тонн строительных материалов и перечислил денежные средства. Специалисты ремонтных подразделений предприятия изготовили и передали верующим 4 металлических купола и 4 креста. Вес каждого купола с крестом составляет около 1100 кг, а высота конструкции – около 9 метров, диаметр основания – 5 метров. Сейчас купола с уже нанесенным покрытием нитрида титана украшают сооружение.

«С начала строительства Покровского храма НЛМК направил в качестве благотворительной помощи около 2 млн рублей. Эти средства пошли на приобретение строительных материалов, труб для монтажа системы отопления и другие цели. Мы постоянно откликаемся на просьбы настоятелей храма и оказываем безвозмездную помощь для скорейшего завершения строительства», - прокомментировал председатель правления благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.

Единственный в поселке НЛМК храм Покрова Пресвятой Богородицы - долгожданный для тысяч прихожан. Его назвали в память о разрушенной в Липецке в 30-х годах XX столетия Покровской церкви. В Левобережном районе, где проживает более 40 тысяч человек, ранее никогда не было своего храма. Покровский собор станет самым большим пятиглавым храмом в Липецке. Его строят на благотворительные пожертвования с 2006 года. Все это время ведутся службы - сначала в строительном вагончике рядом, потом - в нижнем пределе храма.

Сергей Александров. Фото пресс-службы НЛМК.

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