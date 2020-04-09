Коронавирус в Липецке, последние новости на 9 апреля 2020: центр телемедицины поможет врачам в борьбе с COVID-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 9 апреля 2020 года - в Липецкой областной инфекционной больнице открылся центр телемедицины. Врачи смогут использовать его возможности в лечении COVID-19.

Кстати, в регионе вводят дополнительные меры для приезжающих из других районов. Гостей Липецкой области посадят на 2-х недельный домашний карантин. На коронавирус в регионе обследовали 4 034 человек. Тест на инфекцию проводится в Липецком областном кожно-венерологическом диспансере. Направление на анализ выдает лечащий врач.

Также в регионе продолжается режим всеобщей самоизоляции. Он продлится до 30 апреля. До этой даты в Липецком аэропорту отменили рейсы до Москвы. Кстати, не все липчане соблюдают самоизоляцию. Операторам службы "112" поступают жалобы на горожан, которые нарушают режим. Кстати, весьма неосмотрительно ведут себя подростки во время карантина. Они шумят в подъездах, гуляют по крышам домов. Информацию о них передали правоохранителям.