2020-04-09T10:53:15+03:00
Общество

В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»

Максимальный размер гранта составит 300 тысяч рублей
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Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» продлевают до 30 апреля конкурсный отбор заявок на гранты программы «Стальное дерево». Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив и вовлечение активных жителей региона в решение актуальных проблем.

Заявки принимаются в электронном виде по адресу miloserdie@nlmk.com. Форма заявки доступна на сайте miloserdie.nlmk.com. В конкурсе могут участвовать жители Липецкой области, а также зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, органы территориального общественного самоуправления. Фонд не поддерживает проекты, партнерами которых являются политические партии и движения или коммерческие структуры.

В 2020 году гранты будут предоставляться на проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие. Лучшие инициативы будет отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администрации региона, городских и сельских поселений. Победители смогут реализовать проекты в течение шести месяцев, начиная с 1 июня. Максимальный размер гранта для них составит 300 тыс. рублей.

На данный момент в жюри конкурса от жителей области уже поступило 42 заявки. Инициативы направлены на благоустройство и озеленение скверов, площадок и набережных, помощь ветеранам и детям, проведение фестивалей, защиту бездомных животных, ремонт исторических памятников к 75-летию Победы и др.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала открыта для жителей Липецкой области, общественных экологических организаций, а с прошлого года - для всех регионов присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов. В селе Петровское Грязинского района установили новую спортивную площадку. В Липецке оснастили новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, обустроили сквер в микрорайоне Матырский, создали сеть оздоровительных пространств для пожилых людей. В районе села Вербилово активисты очистили береговую зону реки Воронеж. Один из проектов помог сельским жителям отдаленных районов области получить бесплатную юридическую помощь. На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд направил более 3 млн рублей.

Дополнительную информацию о подготовке заявок для участия в программе можно получить по телефонам: 443-228, 443-229, 443-230 и по электронной почте: miloserdie@nlmk.com.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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